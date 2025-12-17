Ба більше, у них обох є українське коріння. 24 Канал у день їхнього народження вирішив розповісти, що відомо про підтримку України зі сторони акторок світового кіно.

Важливо Він піддавався терору, – зірка "Кави з кардамоном" шокувала, чому у 2 сезоні не було Адама

Як Кетрін Винник і Міла Йовович підтримують Україну?

Канадська акторка Кетрін Винник (Катерина-Анна Винницька) має українське походження. Її сім'я зі Львівщини, але багато років тому батьки акторки емігрували в Канаду. Цікаво, що до 8 років вона розмовляла лише українською мовою. Кетрін входить до списку тих небагатьох світових зірок, які почали підтримувати Україну ще з 2014 року.

Вона приїжджала до України у 2021 році на День Незалежності. Тоді акторка одягла барвисту вишиванку від українського бренду Etnodim.

Кетрін Винник підтримала Україну / Фото з інстаграму акторки

Наприкінці січня 2022 року, коли весь світ уже говорив про загрозу вторгнення Росії, акторка запостила фото на тлі монумента Батьківщини-матері та назвала Україну своєю Батьківщиною.

Кетрін Винник у Києві / Фото з інстаграму голлівудської акторки

У День єднання, 16 лютого 2022 року, зірка долучилася до флешмобу в соцмережах і показала фото у вишиванці.

Кетрін Винник / Фото з інстаграму акторки

Коли ж Росія розгорнула повномасштабну війну, то Винник записала звернення до шанувальників із закликом підтримати Україну. Крім того, у травні 2022 року вона приїхала до нашої країни й на власні очі побачила злочини російських окупантів, скоєних на території вже деокупованої Київської області. Акторка продовжує говорити на весь світ про трагедію українського народу та російські звірства.

Кетрін заснувала благодійну організацію The Winnick Foundation, яка допомагає українцям, що постраждали від війни. У березні 2023 року стала амбасадоркою United24 і також мала онлайн розмову з президентом Зеленським.

Міла Йовович народилась у 1975 році у Києві. У 1981 році родина емігрувала до Британії, а звідти переїхала до США.

У 2015 році зірка Голлівуду приїжджала до української столиці. Як відомо, акторка розповідає своїм дітям про свою малу Батьківщину, а також навчає наших традицій.

Коли Росія розпочала повномасштабну війну, то Йовович відкрито відреагувала на дії армії країни-агресорки. У соцмережах зірка писала що її країну бомблять, а друзі змушені ховатися в укриттях.

Міла Йовович / Фото з інстаграму

У 2023 році акторка стала частиною благодійного арт-проєкту Love letters to Ukraine ("Любовні листи до України"). Міла зачитала вірш, присвячений війні в Україні.

Міла Йовович читає вірш про Україну: дивіться відео онлайн

На червону доріжку кінофестивалю у Каннах акторка одягла сукню блакитного кольору від українського бренду Lever Couture. Донька Йовович була у жовтій сукні, й коли вони стояли разом, то символічно утворювали синьо-жовтий прапор.

Міла Йовович на Каннському фестивалі з донькою / Фото Getty images

Що цікаво, турецька акторка Ханде Ерчел, яка відома роллю у серіалі "Постукай у мої двері", вчергове приїхала до Росії. Українці засудили зірку за байдужу громадянську позицію під час війни.