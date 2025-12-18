Це 8-серійний серіал покаже досвід повернення як він є: з викликами та складнощами цивільного життя, де межа між своїми та ворогами вже не така зрозуміла. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо подробиці цього кінопроєкту.

Про що серіал "Повернення"?

Це не просто серіал. Це чесна історія про шлях воїна додому. Головне завдання стрічки – допомогти змінити ставлення суспільства до ветеранів. Творці обрали жанр драмеді, щоб говорити про дуже серйозне з гумором і ліризмом, як це часто буває в житті.

Драмеді – це можливість відобразити реальність якою вона є. Це не тільки про сльози, а й про сміх, без якого морально неможливо залишатися нормально в умовах війни. Про найкращий колектив, побут, спільні задачі, операції, у яких постійно щось відбувається, але весь час знаходиться місце гумору: як звичайному, так і чорному, звісно,

– каже Євген Григор'єв, військовослужбовець, актор, головний герой серіалу "Повернення".

Це історія про те, як один тиждень може змінити цілий світ. Після поранення військовий Олександр Кречет мріє якнайшвидше повернутися у стрій. Але проблеми з проходженням ВЛК та обіцянка загиблому побратиму Сергію Вербі змушує його затриматися у столиці та допомогти сину друга здійснити дитячу мрію.

Несподівана пригода стає для Кречета справжнім випробуванням: цивільне життя, турбота про десятирічну дитину та тихе народження заборонених почуттів до дружини побратима виявляються складнішими за будь-які бойові накази – особливо коли в голові вперто звучить голос Верби, що не дає рухатися вперед.

Та коли на беззахисну родину побратима полює впливовий і жорстокий бізнес-ворог, Кречет робить те, що мусить та вміє: ризикуючи власним життям, захищає тих, хто вже став для нього рідними. Але що на це скаже голос Верби?!

Пригоди Кречета у цивільному житті – це своєрідний путівник для всіх: і тих, хто повертається з фронту, і для тих, хто чекає.

Що відомо про новий український серіал "Повернення"?

Серіал знятий у жанрі драмеді, що дає можливість говорити легко про складне. Тут, як у справжньому житті, є і драма, і цінність бойового братерства, і сила чорного гумору, яким "дихають" історії військових. Цей гумор – не розвага, а рятівне коло, що допомагає не здаватися та дозволяє сміятися навіть крізь сльози. 8-серійний проєкт допоможе країні відверто поговорити про своє та здолати цей шлях додому разом.

Повернення – це історія не про війну, а про життя після,

– каже автор ідеї серіалу Дмитро Хрипун.

Дмитро пояснив, що серіал розповідає про тих, хто повертається, і тих, хто чекає, а також про кохання, дружбу, братерство й ту надію, яка не дає зупинитися. За його словами, "Повернення" не намагається вчити чи моралізувати, а лише запрошує пройти цей шлях поруч із героями. Він додав, що після перегляду серіал спонукає озирнутися на тих, хто поряд у реальному житті, і запитати, як у них справи, адже саме в єдності та вмінні чути одне одного полягає наша сила.

Це перший серіал, значна частина команди якого – люди з досвідом служби. Половина акторського складу проєкту – ветерани або військові (понад 70 людей).

Воїни долучалися до роботи зі сценарієм, а також стали частиною виробничої команди: Starlight Media та продакшен Onset films започаткували спеціальну програму стажування для ветеранів, які хочуть спробувати себе у медійних професіях.

Усі вісім серій просочені гострим чорним гумором, який органічно виникає із ситуацій. Гумор тут – засіб виживання. За словами творців, це художній спосіб прийняти приголомшливу реальність і не дати їй зламати головного героя.

Мені справді сподобався сценарій: ми не посипаємо, звісно, голову попелом, не ліземо в депресію. Там і гумор є. Але це жорстка історія з непростим реальним поверненням, з ПТСР, із втратою друзів, втратою кінцівки. Головний герой за сюжетом на протезі, я також на протезі. І ми показуємо людям, що так, ми сильні, ми веселі, у нас класний гумор, але ми ось так повертаємось,

– говорить ветеран, громадський активіст та один із героїв серіалу Олег Симороз.

Прем'єра серіалу запланована на лютий 2026 року на ICTV2.