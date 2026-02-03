Творці обіцяють багато драйву, військового гумору, зіркових облич та енергійний захопливий розвиток подій. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чому варто подивитися прем'єру – у нашому матеріалі.

Чому варто дивитись серіал "Повернення"?

Сюжет, що чіпляє

У центрі фільму – історія 33-річного військового Олександра Кречета (актор і військовий Євген Григор'єв), який після поранення і ампутації ноги повертається до цивільного життя.

Він вирішує віддати борг загиблому побратиму Сергію Вербі (Олександр Рудинський), допомагаючи пережити втрату його родини. Дружина друга Аліна (Анастасія Митражик) – успішна власниця ІТ-компанії, і на перший погляд не потребує допомоги. Але коли її син Назар (Григорій Горобчук) зникає, Кречет знаходить його і на деякий час стає особистим охоронцем хлопця, допомагаючи малому підготуватися до олімпіади з робототехніки. На всіх персонажів історії чекають інтриги і стрімкі несподівані події, що докорінно змінять їхнє життя.

Сама історія – щира, чесна, відверта, що розказана з гумором і жагою до життя. Дружба, прийняття, провина, любов, прощення – також стають темами драмеді.

Фантом Рудинський

Одну з головних ролей – загиблого побратима Сергія Верби, зіграв відомий актор Олександр Рудинський. Заслужений артист України, він у 2025-му отримав світове визнання, отримавши престижну британську кінонагороду BAFTA.

І хоча мій персонаж – фантом, глядачі будуть його бачити, чути, сміятися над його ремарками і витівками. Він створює настрій серіалу, відповідає за гумор,

– розповідає актор.



Олександр Рудинський у серіалі "Повернення" / Кадр із серіалу

Рудинський і Євген Григор'єв – найкращі друзі і в житті. Разом з колегою Анастасією Пустовіт, яка також грає у "Поверненні", навчалися у театральному виші, і ще з тих років товаришують.

Це справжнє щастя, що нас затвердили в один проєкт. Мені здається, що наші теплі стосунки, довіра – все це є в кадрі, нам нічого не потрібно було грати. Не знаю, яким би був мій персонажі чи зміг би я його зіграти, якщо б поруч не було Женьки,

– зізнався Рудинський.

Оголений "холостяк" Цимбалюк

Улюбленець жінок, актор Тарас Цимбалюк з'явиться в образі Микити Маслова і здивує прихильниць. Забудьте про звичного "героя-коханця" і "головного холостяка" країни: тут він не герой, а ділок, люди, яка зовсім не перебірлива щодо шляхів заробляння грошей.

Режисерка Павлова додала, що на глядачів чекає "нова версія" Цимбалюка та анонсувала оголену сцену з актором.

Можна сказати, що це нове відкриття актора Цимбалюка: бо таким, як в "Поверненні", його ніхто не бачив,

– заінтригував оператор-постановник проєкту Сергій Ревуцький.



Тарас Цимбалюк у серіалі "Повернення" / Кадр із серіалу

Справжність у кожному кадрі

Це перший український серіал, створений у тісному партнерстві з військовими: половина акторського складу – понад 70 людей, це реальні ветерани та чинні військові.

Інтеграція військових в цивільне життя – одна з тем драмеді. Тому головну роль зіграв актор і військовий Євген Григор'єв, який добре розуміє персонажа з власного досвіду. Також на роль ветерана з ампутацією ніг з позивним Ведмідь ми запросили відомого громадського діяча, військового, ветерана Олега Симороза,

– каже режисерка серіалу Юлія Павлова.

Актор Євген Григор'єв з початку повномасштабного вторгнення доєднався до війська і весь цей час служить у легендарному батальйоні "Вовки Да Вінчі".

Саме у війську Кречет знайшов справжніх друзів, здобув життєвий досвід, тому хоче повернутися назад до своїх. Для нього виклик – адаптуватися в цивільне життя, де все змінилося, а для багатьох людей війни наче й не існує. Ці нові відкриття стають тригерами для Кречета,

– каже Євген і додає, що й сам відчуває схожі емоції.

Відомий громадський діяч, ветеран Олег Симороз запропонував, щоб його персонаж Ведмідь у фіналі історії встав на протези. Симороз пройшов схожий шлях, і в підсумку знайшов сили і мотивацію відмовитись від крісла колісного.

Для Олега це перший досвід у художньому проєкті, і як кажуть режисерка і продюсери, він прекрасно впорався.

"Повернення": дивіться онлайн трейлер серіалу

Військовий гумор як терапія

Творці обрали жанр драмеді, щоб розказати складну історію легко.

Історія розказана в легкій формі завдяки гумору, якого у проєкті достатньо. Головний герой Кречет через травму має образ загиблого друга в голові – це дало можливість жартувати над складними моментами. І в цілому дії відбуваються в легкій тональності з елементами гумору. Історія, що викликає у глядача ком в горлі, але з усмішкою на обличчі,

– каже шоуранер проєту Дмитро Хрипун.

У серіалі багато різного гумору: зокрема "чорного", військово-ампутанського.

"Ми заздалегідь домовлялися, про що можна жартувати, а про що – ні Деякі жарти можуть дозволити собі лише люди у формі. Це наближає світ військових до цивільних і допомагає зрозуміти їх краще", – пояснює режисерка Юлія Павлова.

Таємні знаки, або чому заборонили червоний?

Режисерка Павлова розповіла, що на зйомках був використаний цікавий візуальний прийом:

Червоний колір у серіалі став символом травми та ПТСР. Червоний з'являється, коли проявляється ПТСР, загиблий побратим Верба, а з ним почуття провини і травма Кречета. Червоний бентежить, хвилює, не дає спокою, дратує – так діє на людину. І глядачі, якщо цей момент не відслідкують, то все одно відчують,

– каже вона.

Щоб підкреслити цей прийому, художникам доводилося перефарбовувати або ховати будь-які червоні предмети на локаціях.

Весь проєкт витримано в холодних відтінках, крім хлопчика Назара: він завжди в яскравих і оптимістично-жовтих тонах, як символ надії та майбутнього.

Оператор Сергій Ревуцький розкрив, що відображаючи дуєт Кречета і його альтер-его Вербу, користувався прийомом з відомого фільму "Бійцівський клуб". Там головний персонаж вигадує друга, якого наділяє власними рисами, які заперечує у собі.



Фото зі зйомок серіалу "Повернення" / Пресслужба

Магазин квітів, полігони, цвинтар: де відбувалися зйомки?

У серіалі – багато цікавих і впізнаваних локацій. В ангарі Національного авіаційного університету знімали виставку дронів: поруч з музейними об'єктами – літаками, гелікоптерами, створили виставку, що виглядає свіжо і ефектно.

Важливі філософські сцени знімалися на Лук'янівському кладовищі: оператор Сергій Ревуцький зняв сцену в капличці без технічного світла, використовуючи лише свічки і лампи приміщення.

Серед інших незвичний локацій – полігони зі справжніми вибухами та стрільбою, судноремонтний завод, Центр протезування Protez Foundation, столичний UNIT.Сity, який перетворився на сучасний IT-офіс.

Усі серії драмеді "Повернення" дивіться 22 лютого о 14:00 на каналі ICTV2.