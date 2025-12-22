Важливою складовою цього кінопроєкту є візуальні ефекти. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про найцікавіші етапи створення "Аватара".

Дивіться також 3 моторошні серіали 2025 року, які тримають в напрузі до фінальних титрів

Як створювали світ фільму "Аватар: Вогонь і Попіл"?

Візуальні ефекти у франшизі "Аватар" – це не просто етап постпродакшену, а фундамент усього кінопроцесу. Як пояснює продюсер Джон Ландау, в роботі над цими фільмами класичні межі між препродакшеном, зйомками та постпродакшеном фактично зникають.

Часто люди думають, що виробництво фільму складається з препродакшену, продакшену та постпродакшену. У фільмах "Аватар" ці лінії розмиті, і робота над візуальними ефектами починається ще на етапі підготовки,

– говорить Ландау.

Після того як віртуальні кадри знімаються та монтуються у послідовності, вони разом з акторськими перформансами передаються команді Wētā FX у Новій Зеландії – студії візуальних ефектів Пітера Джексона, відзначеної премією Оскар. У фільмі "Аватар: Вогонь і Попіл" налічується 3 382 кадри з візуальними ефектами.

Технології, що стали стандартом індустрії

Роботу над ефектами очолює старший супервайзер з візуальних ефектів Джо Леттері, який стоїть за багатьма технологіями, що згодом стали індустрійними стандартами.

Коли ми починали працювати над першим "Аватаром", наші методи були значно примітивнішими. Але ми постійно розвивали все необхідне для створення цих світів: персонажів, середовища, рослин, атмосфери, істот. Нам доводилося продумувати кожен аспект – і це стало основою для всього, що ми робимо з того часу,

– зазначає Леттері.

Окрему увагу команда приділяє технологіям міміки та руху обличчя. За словами Леттері, найбільший прорив у цій сфері відбувся ще під час роботи над "Шляхом води", а у "Вогонь і Попел" ці напрацювання було суттєво вдосконалено.

Нашою головною інновацією стало використання нейронної мережі, яка допомагає зрозуміти рухи обличчя та відтворити їх максимально реалістично. Ми вдосконалили систему так, щоб художникам було легше працювати – адже жодна математична модель не здатна замінити творчі нюанси,

– пояснює він.

"Аватар: Вогонь і Попіл": дивіться онлайн трейлер фільму

Рух, істоти й екосистема Пандори

За анімацію руху у фільмі відповідає старший супервайзер Деніел Барретт, який контролює все, що рухається у кадрі, окрім самих ефектів.

Джеймс Кемерон дуже уважно ставиться до екосистеми Пандори. Усі істоти – інопланетні, але не фантастичні. У їхній пластиці можна відчитати логіку еволюції та механіку руху,

– зазначає Барретт.

Процес створення істот починається в художньому департаменті, після чого аніматори розробляють окремі сцени, які згодом інтегруються у загальну структуру фільму. Камеру над цими сценами фактично "знімає" сам Кемерон – уже у віртуальному просторі.

Вода і вогонь як головний виклик

Один із ключових технічних викликів фільму – реалістичне відтворення води та вогню. Про це розповідає Ерік Сайндон, який працює у Wētā FX у Веллінгтоні.

Вода завжди поводиться по-різному – саме тому вона така складна. Ми доклали величезних зусиль, щоб вона, як і вогонь, мала переконливий вигляд для глядача. Для цього ми створили систему високоточних симуляцій,

– пояснює він.

За словами Сайндона, з кожним новим фільмом процес співпраці між Lightstorm і Wētā стає дедалі більш безшовним – завдяки спільним технічним крокам і глибокому взаєморозумінню між командами.