Бюджет нового фільму склав 400 мільйони доларів. Для компанії Disney ця стрічка має стати ковтком свіжого повітря, адже останнім часом успіх касових зборів бажає кращого. 24 Канал уже знає, де можна подивитись продовження "Аватара".

До теми Що подивитися в кінотеатрах вже у грудні: головні прем'єри місяця

Де дивитись "Аватар: Вогонь і попіл"?

Сьогодні у кінопрокати вийшло продовження культової франшизи. Тому, на цей момент, подивитись "Аватар: Вогонь і попіл" від Джеймса Камерона можна тільки у кінотеатрах. Як відомо, у кінотеатрах виділили достатньо сеансів на перегляд стрічки. До вибору доступні також різні формати фільму: 2D і 3D.

Коли третя частина "Аватару" з'явиться у вільному доступі – наразі невідомо.

Якщо досі вагаєтесь, чи йти у кіно на перегляд фільму, то ось трейлер, який зможе переконати, що кінокартина варта уваги. Ба більше, від успіху цієї стрічки залежить, чи буде вихід наступних двох частин.

"Аватар: Вогонь і попіл": дивіться онлайн трейлер фільму

За сюжетом, родина Джейка і Нейтірі переживає горе після смерті їхнього сина Нетеяма. Герої зіштовхуються з Попелястим Народом – новим агресивним племенем На'ві, який керує вогняна лідерка Варанг.

Я хочу розкрити На'ві з іншого боку, адже раніше показував лише їхні позитивні сторони. У ранніх фільмах є дуже негативні людські приклади та дуже позитивні приклади На'ві. У "Аватар: Вогонь і Попіл" ми зробимо навпаки,

– ділився режисер Джеймс Камерон.

До своїх головних ролей повернуться Зої Салдана та Сем Вортінгтон.

Якщо ви фанат серіалу "Фолауту", то спішимо повідомити, що 2 сезон вийшов 17 грудня.