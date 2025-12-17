Тож прихильники з нетерпінням чекали вихід нових епізодів. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо усе, що варто знати про вихід 2 сезону.

Що відомо про 2 сезон серіалу "Фолаут"?

Прем'єра серіалу запланована на 17 грудня 2025 року. Однак не усі вісім епізодів вийдуть на платформі одразу. Їх випускатимуть щотижня до 4 лютого 2026 року.

У головних ролях цього сезону глядачі побачать

Еллу Пернелл,

Аарон Мотен,

Волтон Гоггінс,

Мойзес Аріас,

Кайл Маклаклен.

"Фолаут": дивіться онлайн трейлер 2 сезону серіалу

Події другого сезону розвиватимуться у Нью-Вегасі, найосновнішій локації з гри Fallout: New Vegas. Серіал продовжить розповідати про героїв, які рухатимуться далі через пустки Мохаве до постапокаліптичного New Vegas. Дія відбуватиметься через 200 років після ядерної війни 2077 року, яка знищила суспільство. Глядач спостерігатиме за спустошеною постапокаліптичною Америкою. А Люсі разом із Гулем вирушатиме на пошуки її батька Хенка.

Окрім уже знайомих облич, прихильники зможуть побачити нових героїв. До серіалу доєднається Джастін Теру, який виконає роль Роберта Хауса – ключового персонажа з гри Fallout: New Vegasта та Маколей Калкін, роль якого наразі тримають в секреті.

Що відомо про серіал "Фолаут"?