Бюджет нового фильма составил 400 миллионов долларов. Для компании Disney эта лента должна стать глотком свежего воздуха, ведь в последнее время успех кассовых сборов желает лучшего. 24 Канал уже знает, где можно посмотреть продолжение "Аватара".

Где смотреть "Аватар: Огонь и пепел"?

Сегодня в кинопрокат вышло продолжение культовой франшизы. Поэтому, на этот момент, посмотреть "Аватар: Огонь и пепел" от Джеймса Камерона можно только в кинотеатрах. Как известно, в кинотеатрах выделили достаточно сеансов на просмотр ленты. К выбору доступны также различные форматы фильма: 2D и 3D.

Когда третья часть "Аватара" появится в свободном доступе – пока неизвестно.

Если до сих пор сомневаетесь, идти ли в кино на просмотр фильма, то вот трейлер, который сможет убедить, что кинокартина стоит внимания. Более того, от успеха этой ленты зависит, будет ли выход следующих двух частей.

"Аватар: Огонь и пепел": смотрите онлайн трейлер фильма

По сюжету, семья Джейка и Нейтири переживает горе после смерти их сына Нетеяма. Герои сталкиваются с Пепельным Народом – новым агрессивным племенем На'ви, который руководит огненная лидерка Варанг.

Я хочу раскрыть На'ви с другой стороны, ведь раньше показывал только их положительные стороны. В ранних фильмах есть очень негативные человеческие примеры и очень положительные примеры На'ви. В "Аватар: Огонь и Пепел" мы сделаем наоборот,

– делился режиссер Джеймс Камерон.

К своим главным ролям вернутся Зои Салдана и Сэм Уортингтон.

