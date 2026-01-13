Масштабний блокбастер "Аватар 3" впав на 52%, тоді як трилер "Служниця" несподівано став касовим хітом. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про збори цих фільмів та порівнюємо їхній успіх у прокаті, який здивував усіх.

Що відомо про касові збори "Аватара 3" та "Служниці"?

Здивуванням для усіх стало те, що "Аватар 3" впав на 52%. Однак загальні збори фільму вже перевищили 1,23 мільярда доларів, тож стрічка продовжує лідирувати в прокаті. Водночас можна помітити падіння продажів квитків у деяких країнах:

Бразилія – мінус 24%,

Австралія – мінус 31%,

Іспанія – мінус 41%,

Велика Британія – мінус 41%.

Попри це, фільм утримував лідерство в прокаті чотири тижні поспіль.

"Аватар 3": дивіться онлайн трейлер фільму

Варто також відзначити успіх еротичного психологічного трилера "Служниця". Фільм зібрав 192,5 мільйона доларів у світовому прокаті, що в п'ять разів перевищило його бюджет у 35 мільйонів доларів. Хоча критики оцінили стрічку не надто високо, глядачі поставили їй значно кращі оцінки. Фільм став прибутковим і, ймовірно, отримає сиквел.

"Служниця": дивіться онлайн трейлер фільму

Що відомо про фільм "Аватар 3"?

Це третя частина франшизи під назвою "Аватар: Вогонь і попіл".

Стрічка вийшла в український прокат 19 грудня 2025 року.

Серед акторів фільму – Сем Вортінгтон, Зої Салдана, Сігурні Вівер та інші зірки.

За даними видання Reuters, фільм стартував із приблизно 345 мільйонами доларів за перші вихідні.

Що відомо про фільм "Служниця"?