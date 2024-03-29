Актор Володимир Ращук напередодні повномасштабного вторгнення мав зіграти роль військового. Він ознайомився з прототипом свого героя та готувався до виступу на сцені. Однак артисту довелося стати бійцем у реальному житті, пише Кіно 24.

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Де зараз Володимир Ращук

На початку повномасштабної війни актор доєднався до легіону "Свобода". Зараз він є офіцером секції S3 3-го батальйону "Свобода" Бригади наступу Національної Гвардії України "Рубіж". Він обороняв Київщину, Донеччину, де став командиром батальйону. У вересні отримав звання ветерана війни.

Війна — це такий рівень людського спілкування, коли все дуже примітивно в цілому. А з іншого боку, там проявляється справжня дружба. Ти починаєш цінувати кожен свій день. Ти взагалі починаєш поважати та цінувати кожен ранок,

– розповідав Володимир.

Найскладніше для артиста – втрачати побратимів. Він зізнавався, що до цього не можна бути готовим, як і не можна звикнути.

У тилу актора підтримує його дружина Вікторія, а також донька Катерина, яка пішла батьківськими стопами.

Володимир Ращук не забув про сцену

Нещодавно стало відомо, що Володимир Ращук виконав одну з ключових ролей у воєнній трагікомедії "Позивний "Тамада", яка вийде 14 березня. Йому було психологічно важко адаптуватись до цивільного життя, але боєць не міг відмовитися від акторства.

У серіалі є сцена, коли у нас відбувається стрілецький контакт з орками й "Тамада" прибирає одного з них. Але під час знімань я периферійним зором побачив цього орка та рефлекторно вистрелив. Звісно, це були несправжні набої, але режисер зупинив знімання, підійшов до мене перепитати, чи все ок. У такі моменти морально складно, але я обожнюю зніматися,

– поділився він.

Щодо сучасних фільмів, на думку Володимира Ращука, Україні бракує стрічок з історичним контекстом.

"В Україні не вистачає ідеологічного виховання. Треба знімати історичні, ідеологічні стрічки та серіали про Шухевича, про Бандеру, про Коновальця, наших пращурів козаків, про Київську Русь, Січових Стрільців – про всіх, хто боровся за нашу свободу", – вважає артист і захисник.

Що відомо про Володимира Ращука

Український актор народився в Маріуполі. В юності його головною пристрастю був спорт: водне поло, волейбол, вільна боротьба. Серед інших захоплень – музика та гра на різних музичних інструментах. У 2010 році Володимир здобув освіту в Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого.

Та ще за 3 роки до цього він став актором у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі України. Широку впізнаваність Володимир Ращук отримав завдяки головній ролі у кримінальному детективі "Відділ 44".

Фільмографія Володимира Ращука:

2008 – "Про Любов";

2010 – "Віра, Надія, Любов";

2011 – "Лють";

2011 – "Здрастуй, мама!";

2011 – "Повернення Мухтара – 7";

2015-2016 – "Відділ 44"

2019 – "Чорний ворон".