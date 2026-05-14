Сегодня 24 Канал расскажет о некоторых из них, ведь истории любви, которые возникли на съемочной площадке, звучат очень романтично и неординарно.
Наталья Денисенко и Андрей Фединчик
Пара познакомилась на съемочной площадке. Актеры снимались в сериале "Клан ювелиров", где играли влюбленную пару. Наталья рассказывала, что почти сразу почувствовала, что Андрей – тот самый, с которым она хочет создать семью. В тот момент актер был женат, и ради Денисенко развелся с женой. Фединчик сделал предложение актрисе во время полета на самолете.
В 2017 году они поженились на Мальдивах. Позже у супругов родился сын.
Свадьба Денисенко и Фединчика / Фото из соцсетей
В июле 2025 года женщина подтвердила развод с Андреем. Причиной называли отсутствие взаимопонимания и потеря чувств.
Впоследствии Денисенко дала интервью Маше Ефросининой где рассказала, что причиной развода с Андреем Фединчиком стали обиды из-за его ревности и ответственность за семью, которая была в основном на ней.
Через некоторое время на интервью пришел и Андрей Фединчик. Он рассказал, что хотел сохранить семью, но узнал, что Денисенко уже находилась в отношениях с другим мужчиной.
Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк
Актеры также познакомились на съемочной площадке. Их история любви пережила немало. Они вместе снимались в ряде сериалов: "Бессмертник", "Ничто не случается дважды" и "Скорая помощь". В 2015 году они сообщили о своих отношениях официально, а в 2019 – поженились.
У супругов было много планов, однако болезнь Екатерины все перечеркнула. Актриса длительное время страдала от головных болей. Звезда оказалась даже на грани жизни и смерти из-за сепсиса: в результате заражения пострадали легкие, печень и сердце актрисы.
Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото из соцсетей
Валентин сегодня продолжает сниматься, однако постоянно поддерживает жену в сложный для нее период.
Дарья Легейда-Сова и Дмитрий Сова
Они познакомились в 2020 году на съемочной площадке, а поженились через год. Пара устроила церемонию на берегу Днепра летом 2021 года.
Дарья Легейда-Сова и Дмитрий Сова / Фото из соцсетей
Отец и муж актрисы сегодня находятся на фронте. Сама актриса говорила, что рассматривает возможность службы в ВСУ как оператор дронов из-за проблем со здоровьем, которые мешают ей стать боевым медиком.
Юлия Буйновская и Егор Козлов
А эта актерская пара познакомилась на кастинге одного сериала. Они оба получили роли, поэтому съемочная площадка стала для них началом истории любви.
Буйновская и Козлов поженились в 2022 году, во вторую годовщину отношений. Свадьба была скромной, рядом с невестами были только близкие люди.
Юлия Буйновская и Егор Козлов / Фото из соцсетей
Актриса делилась, что в их паре бывают сложные моменты, но важно разговаривать, ведь стресс, война и многие другие турбулентные моменты могут разрушить все чувства.
Кто из украинских актеров не женат?
Константин Октябрьский недавно сообщил, что разошелся с женой. Женщина стала инициатором этого шага. Актер предполагает, что причиной развода стало то, что он не давал своей жене достаточно любви, уважения и чувств. Интересно, что за 10 лет брака пара уже разводилась, а потом снова поженилась. Однако сейчас актер находится в статусе холостяка.
Татьяна Злова около 1,5 года актриса находилась в отношениях со звездным коллегой – Богданом Буйлуком. Они познакомились на съемочной площадке во время съемок сериала "Никто не идеален". К сожалению, эта история любви не закончилась счастливым концом. Каждый из пары пошел своим путем.