В частности, на сайте Tudum by Netflix в рейтинге можно увидеть ленты "Мавка. Настоящий миф" и "Все оттенки соблазна". В материале рассказываем больше подробностей об этих фильмах и их популярности среди зрителей.
Какие украинские фильмы сейчас в рейтинге самых популярных на Netflix?
На третьем месте в списке самых популярных фильмов, которые сейчас чаще всего выбирают украинские зрители, – лента "Мавка. Настоящий миф". Это украинский романтический фильм-фэнтези режиссера Екатерины Царик.
Премьера фильма в кинотеатрах состоялась 1 марта 2026, а теперь ленту можно посмотреть онлайн и оценить игру молодых украинских актеров. Ведь в актерском составе – представители нового поколения украинского кино: Арина Бочарова, Иван Довженко, Эдуард Поляков, Паола Элизабет Джин, Максим Гаевский, Анастасия Янкова и другие молодые артисты, которые уже успели привлечь внимание зрителей своим актерским мастерством.
На четвертом месте среди самых популярных лент у украинцев – психологический триллер "Все оттенки соблазна", главные роли в котором исполнили Елена Лавренюк и Владимир Дантес.
Премьера фильма в украинских кинотеатрах состоялась 14 февраля 2026 года. Эта провокационная лента стала первым полнометражным проектом режиссера Ирины Громозды.
Какие еще фильмы смотрят украинцы на Netflix?
Кроме украинских фильмов, в списке самых популярных лент можно увидеть и другие проекты:
- "Удивительно сообразительные создания",
- "Правильный путь",
- "Меня зовут Агнета" и многие другие.
Среди них – как новинки, так и ленты, которые были на пике популярности еще несколько лет назад, а теперь снова привлекли внимание зрителей и получили новую жизнь.