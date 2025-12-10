Вихід усіх епізодів очікується на стримінговій платформі Netflix. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, коли саме вийде п'ятий сезон, скільки епізодів він налічуватиме та що варто знати про сюжет.
Коли прем'єра 5 сезону "Емілі в Парижі"?
Прем'єра п'ятого сезону серіалу "Емілі в Парижі" відбудеться 18 грудня на стримінговій платформі Netflix. Глядачі матимуть змогу переглянути одразу всі 10 епізодів. На Netflix уже натякнули, що цього разу дія серіалу зосередиться не лише в Парижі, а й у Римі.
Чао, Париж. Чао, Рим,
– пише на інстаграм-сторінці Netflix.
Про що буде 5 сезон "Емілі в Парижі"?
- Головна героїня Емілі поїде до Риму.
- Вона очолить новий італійський офіс агенції та спробує побудувати життя і кар'єру заново.
- Перед глядачами постануть нові виклики для Емілі Купер: робота, адаптація в іншій країні, стосунки, вибір, романтика та комічні моменти.
- Глядачі також спостерігатимуть за рішенням Емілі, з ким їй будувати стосунки: це буде новий роман з Марчелло Мураторі чи попередній коханий Габріель.