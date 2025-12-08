Сьогодні 24 Канал розповість про новий новорічно-різдвяний фільм "Мій таємний Санта", прем'єра якого відбулась 3 грудня на Netflix. До речі, стрічка має рейтинг IMDb 5.8/10.
Про що фільм "Мій таємний Санта"?
Режисером цієї романтичної комедії став Майкл Рол, а головні ролі у стрічці зіграли американські актори Александра Брекенридж, Раян Егголд та Тіа Маурі. Зйомки фільму проходили у канадському місті Камлупс.
Доньку Тейлор приймають до елітного табору зі сноубордингу на гірськолижному курорті Сан-Пікс, тож тепер вона намагається звести кінці з кінцями. Так, жінка перетворюється на літнього чоловіка, щоб отримати сезонну роботу Сантою на курорті. Коли головній героїні це вдається, все йде чудово, доки вона не зустрічає Метью, який керує Сан-Пікс. Між Тейлор та новим знайомим виникає хімія.
"Мій таємний Санта": дивіться онлайн трейлер фільму
Які ще новорічно-різдвяні фільми подивитися на Netflix?
- "Святкове пограбування", режисер Майкл Фімоньярі
- "Потяг у 31 грудня", режисер Олег Борщевський
- "Різдво з колишнім", режисер Стів Карр
- "Незабутнє Різдво", режисер Джанін Даміан
- "Пара на свята", режисер Джон Вайтселл
- "Зустріньмося наступного Різдва", режисер Расті Кандіфф
- "Щасливого Різдва", режисер Пол Фіґ
- "Хлопчик на ім'я Різдво", режисер Гіл Кенан.