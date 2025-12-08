Сегодня 24 Канал расскажет о новом новогодне-рождественском фильме "Мой тайный Санта", премьера которого состоялась 3 декабря на Netflix. Кстати, лента имеет рейтинг IMDb 5.8/10.

О чем фильм "Мой тайный Санта"?

Режиссером этой романтической комедии стал Майкл Рол, а главные роли в ленте сыграли американские актеры Александра Брекенридж, Райан Эгголд и Тиа Маури. Съемки фильма проходили в канадском городе Камлупс.

Дочь Тейлор принимают в элитный лагерь по сноубордингу на горнолыжном курорте Сан-Пикс, и теперь она пытается свести концы с концами. Так, женщина превращается в пожилого мужчину, чтобы получить сезонную работу Сантой на курорте. Когда главной героине это удается, все идет прекрасно, пока она не встречает Мэтью, который руководит Сан-Пикс. Между Тейлор и новым знакомым возникает химия.

"Мой тайный Санта": смотрите онлайн трейлер фильма

