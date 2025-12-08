Тому у період різдвяно-новорічних свят 24 Канал вирішив розповісти, які відомі актори перевтілювались у персонажів, що стали символами зимового періоду.

Не пропустіть Його дивляться мільйони: на Netflix один фільм тримається у топі вже 23 тижні

Хто з акторів ховається за масками відомих персонажів кіно?

"Ґрінч – викрадач Різдва", 2000

Головний актор: Джим Керрі

Рейтинг IMDb: 6,4

За маскою зеленої істоти ховається, усіма улюблений, Джим Керрі. Актор розповідав, що у нього були моменти, коли він ледь не збожеволів під час нанесення гриму. А усе через те, що процес тривав по 8 годин упродовж 92 знімальних днів. Знаменитість навіть проходив навчання від ЦРУ, щоб витримати дискомфорт.

Джим Керрі у ролі Ґрінча / Кадр із фільму

"Подарунок на Різдво", 1996

Головний актор: Арнольд Шварценеггер

Рейтинг IMDb: 5,8

Зірка "Термінатора" полюбляв експериментувати з ролями, тому зовсім не дивно, що саме він зіграв у комедійній стрічці. Арнольду випала роль батька, який через постійну зайнятість забув купити сину подарунок на Різдво – Турбомена – найбажаніша іграшка серед дітей. Щоб виправити ситуацію, він сам перетворюється на улюбленого супергероя сина.

Арнольд Шварценеггер у ролі Турбомена / Кадр із фільму

"Ельф", 2003

Головний актор: Вілл Феррелл

Рейтинг IMDb: 7,1

Це кумедний різдвяний фільм, де актор Вілл Феррелл перевтілився в ельфа, який живе на Північному полюсі. Найкумедніше спостерігати за тим, як на фоні акторів, нижчими за зростом, вирізнявся цей герой.

Вілл Феррелл у ролі ельфа / Кадр із фільму

"Санта Клаус 3: Володар полюса", 2006

Головні актори: Тім Аллен, Мартін Шорт

Рейтинг IMDb: 4,9

Перше, на що варто звернути увагу, так це на рейтинг фільму. Багато хто не погодиться з такою оцінкою, адже фінальна частина історії про Санта-Клауса не вийшла провальною.

Тім Аллен упродовж трьох фільмів грав доброго чарівника з білою бородою, який кожного року розносить слухняним дітям подарунки по всьому світу. Йому добре вдалось втілити різні амплуа, тому ця роль ідеально підійшла для актора.

А Мартін Шорт отримав роль Джека Фроста (герой, який все може все заморожувати). У третій частині йому дісталась головна роль, де саме він став головою Північного полюса. Хто вже бачив цей фільм, то точно зможе відзначити грим Мартіна, який яскраво підкреслює натуру його персонажа.

Тім Аллен у ролі Санта-Клауса, Мартін Шорт у ролі Джека Фроста / Кадр із фільму

"Чарлі та шоколадна фабрика", 2005

Головні актори: Джонні Депп

Рейтинг IMDb: 6,7

Існує декілька фільмів про Віллі Вонку, однак спершу ми зупинимось на найпопулярнішому, де роль власника шоколадної фабрики виконав неповторний Джонні Депп. Уже давно відомо, що цей актор – майстер перевтілень.

У цьому фільмі він грав витонченого та дуже акуратного Віллі Вонку, який ніяк не міг упоратись із власними дитячими травмами. Цікаво, що не всі одразу впізнають, хто виконує роль цього героя.

Джонні Депп у ролі Віллі Вонки / Кадр із фільму

"Вонка", 2023

Головні актори: Тімоті Шаламе

Рейтинг IMDb: 6,9

Ще одна репліка легендарної історії тільки вже з Тімоті Шаламе у головній ролі. Образ цього героя значно відрізнявся від того, який глядачі бачили з Джонні Деппом. Це можна назвати новим поглядом режисера. Окрім образу відрізняється ще й сюжет, що може зацікавити шанувальників Віллі Вонки.

Стрічка отримала схвальні відгуки, а Тімоті – відповідну похвалу.

Тімоті Шаламе у ролі Віллі Вонки / Кадр із фільму

А чи знали ви, що Томас Шелбі вже у березні 2026 року повертається на великі екрани Netflix?