Ймовірно, це не випадковість, а свідоме розуміння того, що вибрана пісня чи композиція може зробити фільм відомим, а не навпаки. Та в будь-якому випадку, така синергія стала ключем до успіху. 24 Канал розповість, які треки стали популярними завдяки новорічно-різдвяним фільмам, що щороку переглядаються у родинному колі.

Які пісні стали відомими завдяки фільмам?

Найперше, що спадає на думку, це знамениті треки з перших двох частин фільму "Сам удома". Там використали не тільки український "Щедрик" Леонтовича, який був відомий світу набагато раніше, а й інші пісні, які сьогодні постійно асоціюються з періодом Різдва і Нового року.

До прикладу, It's Beginning To Look A Lot Like Christmas – пісня, до якої популярність прийшла з виконанням співака Джонні Матіаса й зі згадкою у фільмі "Сам удома 2".

"Сам удома 2" – It's Beginning To Look A Lot Like Christmas: дивіться відео онлайн

Rockin' Around The Christmas Tree була записана дуже у дуже давно, однак популярною вона не ставала. До одного випадку… У 1990 році пісня пролунала у фільмі "Сам удома", й до сьогодні вона залишається безсмертним хітом на різдвяно-новорічний період.

У 2019 – Rockin' Around The Christmas Tree внесли до Зали слави "Ґреммі".

"Сам удома" – Rockin' Around The Christmas Tree: дивіться відео онлайн

Також ми розповідали про маловідомі факти про фільм "Сам удома", який вважається найкращим різдвяним фільмом усіх часів.

Jingle Bell Rock не потребує додаткового визнання, адже отримала це ще у далекому 1956 році, опинившись у двадцятці чарту Billboard's Most Played C&W by Jockeys. Та все є варто пригадати деякі кінострічки, які використали хіт у своєму сюжеті: "Сам удома 2", "Сімпсони", "Смертельна зброя", "Південний парк" та інші.

Bobby Helms – Jingle Bell Rock: слухайте пісню онлайн

Ну і куди ж без Somewhere in My Memory, яка одразу асоціюється з історією про хлопчика, що залишився один дома на свята.

Somewhere in My Memory ("Сам удома 2"): слухайте онлайн

Ну і не опустимо White Christmas. Взагалі спершу вона лунала у 1942 році у фільмі "Святковий готель", однак у першій частині "Сам удома" версію пісні змінили й додали їй "життя".

White Christmas ("Святковий готель"): дивіться відео онлайн

White Christmas ("Сам удома"): дивіться відео онлайн

А як же легендарна мелодія з "Гаррі Поттера", яка одразу асоціюється з Різдвом у Хогвартсі.

Christmas at Hogwarts (франшиза "Гаррі Поттер"): слухайте пісню онлайн

Не можна також пропустити й трек, який присвячений викрадачу Різдва – Ґрінчу. Пісню використали не тільки в однойменному мультфільмі/фільмі, а й у "Сам удома 2".

You're a Mean One, Mr. Grinch ("Як Ґрінч украв Різдво"): слухайте пісню онлайн

Ну і ще один трек, який використали у "Сам удома 2", коли Кевін один прилетів до Нью-Йорку. Мабуть, це не дивно, що найпопулярніші треки опиняються у списку одного з найкращих різдвяних фільмів усіх часів.

All Alone on Christmas ("Сам удома 2"): слухайте пісню онлайн

Насправді це далеко ще не весь список наших улюблених пісень, які можна почути у різдвяних чи новорічних фільмах. Для когось кінематограф став поштовхом до успіху, а комусь тільки підсилив популярність. Та найголовніше – ці треки досі актуальні, мають особливу святкову атмосферу і їх хочеться вмикати кожного дня.