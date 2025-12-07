Якщо у вас ще немає святкового настрою, пропонуємо добірку українських новорічно-різдвяних фільмів, після перегляду яких він точно з'явиться. Усі деталі читайте в матеріалі 24 Каналу.

Теж цікаво Різдвяно-новорічні сиквели найпопулярніших мультфільмів, які треба подивитись у грудні

Які українські новорічно-різдвяні фільми подивитися?

"Потяг у 31 грудня" (2025)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

31 грудня легендарний потяг Укрзалізниці має прибути на київський вокзал, завершивши свій останній рейс. Провідник Микола Іванович, який виходить на пенсію, сподівається, що подорож пройде спокійно.

Однак в одному вагоні збираються дуже різні пасажири, які створюють хаос. Микола Іванович намагається владнати ситуацію, яку лише погіршує персонал вагона-ресторана. Згодом потяг застрягає просто посеред поля.

"Потяг у 31 грудня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Справжній Санта" (2022)

Рейтинг IMDb: 5.0/10

Увесь світ з нетерпінням чекає на Новий рік. На вулицях та у будинках уже панує святкова атмосфера. Проте цього року Санта несподівано перестав вірити у дива і вирішив відмовитися від своїх обов'язків. Костюм чоловік передає хлопцю, в якого теж зникла віра у дива.

"Справжній Санта": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вартові Різдва" (2025)

Рейтинг IMDb: 6.3/10

Святий Миколай, Санта Клаус і давній Дух Зими намагаються вирішити, на кому тепер лежить відповідальність за зимові свята в Україні. Легендарні чарівники починають здійснювати бажання дівчинки Віри, та раптом вона заявляє, що хоче, аби Різдва взагалі не існувало. Так, свято зникає, про нього не пам'ятають навіть люди.

Чарівники тепер не володіють магією і перетворюються на звичайних людей. Вони змушені об'єднатися, аби виправити ситуацію і зробити так, щоб маленька Віра знову повірила у дива.

"Вартові Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму