24 Канал вирішив піти оригінальним шляхом і обрав для перегляду сиквели з різдвяною тематикою найпопулярніших мультфільмів усіх часів.

Різдвяно-новорічні сиквели відомих мультфільмів

"Шрек на Різдво", 2007

Рейтинг IMDb: 6,4

Шрек намагається вперше у житті організувати ідеальне Різдво для Фіони та дітей. Він ретельно вивчає "Посібник з Різдва", планує тихий сімейний вечір, але, звісно, все йде не за планом.

До нього без запрошення ввалюється компанія друзів – надокучливий Осел, Білосніжка, Червона Шапочка, Кіт у чоботях та багато інших казкових мешканців. Кожен розповідає власну різдвяну історію, перетворюючи вечір на суцільний хаос.

"Шрек на Різдво": дивіться онлайн уривок мультфільму

"Різдвяний Мадагаскар", 2009

Рейтинг IMDb: 6,6

Поки Алекс, Марті, Глорія та Мелман намагаються повернутися додому, над Мадагаскаром несподівано пролітає і з якихось причин падає Санта-Клаус – та ще й втрачає пам'ять. Його сани ламаються, олені розбігаються, і тепер завдання тварин – доставити подарунки дітям усього світу, поки ще не пізно.

Пінгвіни беруться за ремонт саней, король Джуліан намагається використати різдвяну магію для "покращення" власної карми, а інші вчаться працювати як одна команда.

"Різдвяний Мадагаскар": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Льодовиковий період: Гігантське Різдво", 2011

Рейтинг IMDb: 6,4

Сід випадково руйнує різдвяну прикрасу Менні, яка має для мамонта велику цінність. Розлючений Менні каже, що Сід потрапив до "поганого списку" Санта-Клауса. У відчаї Сід разом із Персиком та іншими тваринками вирушає на Північний полюс, аби особисто випросити у Санти пробачення.

"Льодовиковий період: Гігантське Різдво": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Бебі Бос: Різдвяний бонус", 2022

Рейтинг IMDb: 5,3

Бебі Бос випадково потрапляє до Санти через те, що помилково був прийнятий за ельфа. Він намагається втриматися в системі, хоча зовсім не схожий на інших маленьких помічників. Через свою "бізнесовість" та схильність до контролю малюк створює хаос на фабриці подарунків.

Які ще сиквели можна подивитись:

"Як приборкати дракона: Подарунок Нічної Люті", 2011;

"Різдво Губки Боба", 2012;

"Різдво Сімпсонів";

"Свято Кунг-Фу панди", 2010;

"Барбі: Різдвяна історія", 2008;

"Елвін і бурундуки: Різдво з бурундуками", 2012 та інші.

