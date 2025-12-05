У матеріалі 24 Каналу читайте про нові серіали на Netflix з цікавим сюжетом. Зберігайте добірку, якщо не знаєте, що подивитися сьогодні після роботи або на вихідних.
Нові серіали на Netflix з цікавим сюжетом: добірка
"Покинуті"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 7
- Рейтинг IMDb: –
Події серіалу розгортаються у 1854 році. Це історія про двох матріархів дуже різних родин: багату та привілейовану династію Ван Несс, голова якої Констанс, і сиріт та ізгоїв Абандонів, яких захищає Фіона Нолан. Їх пов'язують два злочини, жахлива таємниця, невдале кохання та частина землі.
"Амстердамська імперія"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 7
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
У центрі сюжету – бізнесмен Джек ван Доорн, який є власником кав'ярень "Шакал". Роман чоловіка з журналісткою перестає бути таємницею. Його дружині, колишній співачці Бетті, відомі секрети Джека і вона хоче знащити його бізнес.
"Чорний кролик"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
Цей серіал створили Зак Бейлін і Кейт Сассман, а головні ролі зіграли Джуд Лоу та Джейсон Бейтман. У ньому розповідається про власника популярного нью-йоркського закладу. Коли він впускає у життя свого брата, то зіштовхується з небезпеками. Чоловік може позбутися всього, чого досягнув.
"Флорентійське чудовисько"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 4
- Рейтинг IMDb: 6.4/10
Сюжет серіалу зосереджений на розслідуванні восьми подвійних убивств, що сталися між 1968 і 1985 роками у сільській місцевості навколо Флоренції. Пари убив невідомий, озброєний пістолетом Beretta 22-го калібру. Це одне з найдовших і найважчих розслідувань в історії Італії.
