В материале 24 Канала читайте о новых сериалах на Netflix с интересным сюжетом. Сохраняйте подборку, если не знаете, что посмотреть сегодня после работы или на выходных.
Тоже интересно 5 увлекательных сериалов, которые стоит посмотреть после тяжелого рабочего дня
Новые сериалы на Netflix с интересным сюжетом: подборка
"Покинутые"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 7
- Рейтинг IMDb: –
События сериала разворачиваются в 1854 году. Это история о двух матриархах разных семей: богатой и привилегированной династии Ван Несс, глава которой Констанс, и сиротах и изгоях Абандонов, которых защищает Фиона Нолан. Их связывают два преступления, ужасная тайна, неудачная любовь и часть земли.
"Покинутые": смотрите онлайн трейлер сериала
"Амстердамская империя"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 7
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
В центре сюжета – бизнесмен Джек ван Доорн, который является владельцем кофеен "Шакал". Роман мужчины с журналисткой перестает быть тайной. Его жене, бывшей певице Бетти, известны секреты Джека и она хочет уничтожить его бизнес.
"Амстердамская империя": смотрите онлайн трейлер сериала
"Черный кролик"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
Этот сериал создали Зак Бейлин и Кейт Сассман, а главные роли сыграли Джуд Лоу и Джейсон Бейтман. В нем рассказывается о владельце популярного нью-йоркского заведения. Когда он впускает в жизнь своего брата, то сталкивается с опасностями. Мужчина может лишиться всего, чего достиг.
"Черный кролик": смотрите онлайн трейлер сериала
"Флорентийское чудовище"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 4
- Рейтинг IMDb: 6.4/10
Сюжет сериала сосредоточен на расследовании восьми двойных убийств, произошедших между 1968 и 1985 годами в сельской местности вокруг Флоренции. Пары убил неизвестный, вооруженный пистолетом Beretta 22-го калибра. Это одно из самых длинных и самых тяжелых расследований в истории Италии.
"Флорентийское чудовище": смотрите онлайн трейлер сериала