В материале 24 Канала читайте о новых сериалах на Netflix с интересным сюжетом. Сохраняйте подборку, если не знаете, что посмотреть сегодня после работы или на выходных.

"Покинутые"

Количество сезонов: 1

Количество серий: 7

Рейтинг IMDb: –

События сериала разворачиваются в 1854 году. Это история о двух матриархах разных семей: богатой и привилегированной династии Ван Несс, глава которой Констанс, и сиротах и ​​изгоях Абандонов, которых защищает Фиона Нолан. Их связывают два преступления, ужасная тайна, неудачная любовь и часть земли.

"Покинутые": смотрите онлайн трейлер сериала

"Амстердамская империя"

Количество сезонов: 1

Количество серий: 7

Рейтинг IMDb: 6.7/10

В центре сюжета – бизнесмен Джек ван Доорн, который является владельцем кофеен "Шакал". Роман мужчины с журналисткой перестает быть тайной. Его жене, бывшей певице Бетти, известны секреты Джека и она хочет уничтожить его бизнес.

"Амстердамская империя": смотрите онлайн трейлер сериала

"Черный кролик"

Количество сезонов: 1

Количество серий: 8

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Этот сериал создали Зак Бейлин и Кейт Сассман, а главные роли сыграли Джуд Лоу и Джейсон Бейтман. В нем рассказывается о владельце популярного нью-йоркского заведения. Когда он впускает в жизнь своего брата, то сталкивается с опасностями. Мужчина может лишиться всего, чего достиг.

"Черный кролик": смотрите онлайн трейлер сериала

"Флорентийское чудовище"

Количество сезонов: 1

Количество серий: 4

Рейтинг IMDb: 6.4/10

Сюжет сериала сосредоточен на расследовании восьми двойных убийств, произошедших между 1968 и 1985 годами в сельской местности вокруг Флоренции. Пары убил неизвестный, вооруженный пистолетом Beretta 22-го калибра. Это одно из самых длинных и самых тяжелых расследований в истории Италии.

"Флорентийское чудовище": смотрите онлайн трейлер сериала