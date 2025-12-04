24 Канал предлагает подборку историй о парамедиках, полицейских, спасателей, которые работают на грани возможного. От драматических шоу до добрых комедийных сюжетов, от корейского триллера до нового украинского сериала: каждый из проектов раскрывает мир тех, кто первым приходит на помощь.

"9-1-1: Одинокая звезда"

Проект рассказывает о совместной работе полицейских, пожарных, парамедиков и операторов 911.

После кризиса в личной жизни офицер пожарного департамента Оуэн Стренд решает начать все с нуля. Вместе с сыном он покидает Нью-Йорк и перебирается в Остин, надеясь, что новая среда поможет им вылечить старые раны. В Техасе Оуэн пытается найти свое место в новой команде и погружается в жизнь местной общины. Оуэн учится снова доверять, говорить о важном и позволять себе быть уязвимым.

"9-1-1: Одинокая звезда": смотрите онлайн трейлер сериала

Параллельно с личными изменениями главный герой вместе с командой спасает людей из самых опасных ситуаций, борется со стихией огня и сталкивается с острыми социальными проблемами. В сериале поднимают темы дискриминации, коррупции, моральных дилемм и ответственности, с которыми первыми сталкиваются именно спасатели.

"Служба 112"

16-серийный сериал рассказывает о совместной работе украинских полицейских, спасателей, парамедиков. Ежедневно они приходят на спасение, часто рискуя собственной жизнью. Каждый вызов – это борьба со временем, а каждое решение может стоить жизни. Но за формой скрываются обычные люди с собственными проблемами, любовью и потерями. У каждого из персонажей – собственная жизнь и вызовы, которые также надо преодолевать. Как они с этим справляются? И где находят силы на ежедневную борьбу?

В ролях – Артем Позняк, Андрей Исаенко, Анастасия Карпенко, Екатерина Варченко, Юрий Вихованец, Роман Ясиновский, Екатерина Вишневая и другие актеры, которые создали убедительную, эмоциональную и напряженную историю о настоящем героизме.

"Служба 112": смотрите онлайн трейлер сериала

Большинство сюжетов основаны на реальных событиях, проект снят в сотрудничестве с МВД, ГСЧС и Нацполицией. К съемкам привлекли настоящую технику и экипировку, а актеры учились пользоваться профессиональными инструментами, чтобы передать работу экстренных служб максимально правдиво. Премьера стартует с 8 декабря на ICTV2.

"Пожарная служба Такомы"

Американский комедийный сериал знакомит зрителей с командой спасателей из города Такома, где почти ежедневно льют дожди, а пожары случаются разве что в теории. Местные пожарные, чтобы не сойти с ума от скуки, придумывают странные соревнования, забавные испытания и бесконечные шутки. Однако спокойная рутина резко меняется, когда для проверки работы пожарной части прибывает инспекторка.

"Пожарная служба Такомы": смотрите онлайн трейлер сериала

Но именно в это время на пожарных вдруг начинают сыпаться реальные, непредсказуемые и по-настоящему экстренные приключения. Сериал с юмором показывает жизнь спасателей без героического флера, но с большой любовью к профессии и к самой команде, которая даже в хаосе остается семьей.

"Страна огня"

Главный персонаж, Боде Донован, отбывает наказание в тюрьме и отчаянно ищет шанс исправить ошибки прошлого.

Такая возможность появляется, когда ему предлагают присоединиться к работе с подразделениями Cal Fire, помогая тушить масштабные лесные пожары. Донован оказывается среди профессиональных спасателей и тех, кто, как и он, стремится ко второму шансу.

"Страна огня": смотрите онлайн трейлер сериала

Сериал показывает, как люди, оказавшись в крайних обстоятельствах, могут переосмыслить свою жизнь. Через борьбу с огнем они преодолевают собственные страхи и внутренние барьеры, открывая путь к новому будущему.

"Первые спасатели"

Корейский телесериал, сюжет которого сосредоточен на жизни детектива полиции Чин Хо-ге, пожарного Пон До-джина и парамедика Сон Соль. Жизни главных героев тесно переплетаются из-за дел, в которых вовлечены все трое.

"Первые спасатели": смотрите онлайн трейлер сериала

Проект демонстрирует суровую и часто эмоционально изнурительную реальность работы тех, кто первыми реагирует на чрезвычайное происшествие. Это напряженный триллер, создан как благодарность всем, кто ежедневно выходит на вызовы, спасая людей.

