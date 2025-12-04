В этом обвиняют калифорнийского врача Сальвадора Пласенсию, который признался в незаконном распространении препарата. Теперь стало известно, какой тюремный срок ему грозит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Какой приговор получил врач Мэттью Перри?
Поскольку врач Сальвадор Пласенсия еще в июле признал свою вину, его приговорили к 2,5 годам лишения свободы за поставку кетамина актеру Мэттью Перри. По закону, врачу грозило около 40 лет заключения.
Однако он заключил сделку со следствием, полностью признал вину, заплатил штраф в размере 5600 долларов и сдал свою медицинскую лицензию. Поэтому его приговор был существенно смягчен.
Есть клятва, которую дают врачи, но ее явно забыли,
– сказала мать Мэттью Перри подсудимому.
Кроме врача, к делу причастны еще четыре человека, которые уже официально признали свою вину. Среди них – 55-летний врач Марк Чавес, который занимался поставкой кетамина; 60-летний личный ассистент актера Кеннет Ивамаса; 42-летняя дилерка Джасвин Сангха, известная под псевдонимом "Королева кетамина"; а также 56-летний посредник в схеме продажи препарата Эрик Флеминг.
Что известно о смерти Мэттью Перри?
- Мэттью Перри нашли мертвым 28 октября 2023 года.
- Это произошло в его доме в Лос-Анджелес.
- На момент смерти актеру было 54 года.
- Причиной смерти стало острое действие кетамина.
- Кроме того, у актера были проблемы с сердцем.
- Также в крови обнаружили действие некоторых лекарственных препаратов.
- Перри принимал кетамин в рамках терапии, ведь страдал от депрессии. Однако количество вещества значительно превышало дозу, которая считается допустимой.