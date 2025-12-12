Однако многих огорчил тот факт, что второй сезон насчитывает всего 8 эпизодов, которые можно легко посмотреть всего за несколько дней. Если вы ищете альтернативу в мире украинского кинематографа, в материале 24 Канала мы собрали сериалы, которые стоит посмотреть, если вы – настоящий поклонник "Кофе с кардамоном".

Смотрите также На Netflix выйдет самая новая украинская комедия, которая уже покорила сердца зрителей

Что посмотреть фанатам "Кофе с кардамоном"?

"И будут люди"

Одним из сериалов, который может понравиться поклонникам "Кофе с кардамоном", является лента "И будут люди". Это драматическая историческая мелодрама, которая сквозь призму жизни обычных людей показывает Украину в период XX века – время, когда люди переживали Первую мировую войну, революцию и приход советской власти.

Сериал демонстрирует, как каждый из героев проходит эти испытания: кого ломает система, а кто до конца держится за свою любовь и верность родине.

"И будут люди": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сага"

Этот сериал очень похож на "И будут люди", поэтому он также может понравиться поклонникам "Кофе с кардамоном". Это мелодраматическая история о жизни украинской семьи Казаков.

Мы видим, как они живут от 1908 года и до настоящего, а разные поколения одной семьи становятся свидетелями самых трагических и знаковых событий в Украине.

"Сага": смотрите онлайн трейлер сериала

Премьера этого сериала состоялась в 2020 году и изрядно полюбилась украинским зрителям. В главных ролях – Ада Роговцева, Наталья Денисенко, Дарья Плахтий, Александра Люта, Григорий Бакланов, Яков Кучеревский и другие украинские артисты.

Лента насчитывает 12 эпизодов, которые смогут сделать ваши выходные по-настоящему особенными.

"Век Якова"

В центре сюжета – история Украины, показана сквозь призму жизни волынского крестьянина-долгожителя Якова Меха. С детства он был влюблен в Ульяну, и несмотря на взаимные чувства родители выдали девушку замуж за сына состоятельной семьи.

"Век Якова": смотрите онлайн трейлер сериала

Не имея возможности изменить ситуацию, Яков оставляет родное село. Он вступает в Войско Польское, где встречает польскую шляхтянку Зосю. На его долю выпадают войны, плен и болезненные потери, но главное – ему удается сохранить человечность и способность любить.