24 Канал выбрал три фильма, которые не просто перенесут в праздничную атмосферу, а еще и подарят хорошее настроение и откроют новые сюжетные линии.

Фильмы для новогоднего настроения

"Мой тайный Санта", 2025

Рейтинг IMDb: 5,7

Это интересная и легкая история о женщине, которая потеряла работу. Чтобы как-то решить эту ситуацию, главная героиня пытается устроиться на новую работу, однако ей приходится идти на обман. Она получает роль Санта-Клауса и начинает работать на местном горнолыжном курорте. Но в какой-то момент ее план оказывается под угрозой, ведь менеджер курорта начинает догадываться, что что-то в той истории не так.

Но какое же новогоднее кино без любви? Главная героиня влюбляется в сына владельца курорта.

"Мой тайный Санта": смотрите онлайн трейлер фильма

"Праздничное ограбление", 2025

Рейтинг IMDb: 5,7

Сюжет рассказывает о двух мелких воришках, которые запланировали ограбление одного и того же универмага в Лондоне накануне Рождества. Они решают объединиться, однако не все так просто. Кроме препятствий между ними завязываются и чувства, которые превращают преступление в историю любви.

И все же неизвестно, удастся ли им реализовать план и смогут ли дать шанс отношениям.

"Праздничное ограбление": смотрите онлайн трейлер фильма

"Трудности с шампанским", 2025

Рейтинг IMDb: 6,0

Этот праздничный фильм недавно вышел на Netflix. Сюжет рассказывает о Синди, которая занимает руководящую должность в одной из компаний. Накануне рождественских праздников она отправляется во Францию, чтобы заключить сделку по приобретению бренда шампанского. Но планы идут наперекосяк. А все потому, что она влюбляется во владельца этой компании.

"Трудности с шампанским": смотрите онлайн трейлер фильма

