Сериал насчитывает уже три сезона, а четвертый сейчас находится в продакшене. В материале 24 Канала со ссылкой на Netflix мы покажем, как менялись экранные дети Джорджии за четыре года с момента выхода сериала.
Как изменилась Джинни и Остин из сериала "Джинни и Джорджия"?
Стриминговая платформа Netflix опубликовала невероятное фотосравнение актеров, сыгравших главные роли. Это Антония Гентри, которая воплотила образ Джинни Миллер, и Дизель Ла Торрака, который сыграл роль Остина. В течение взросления в сериале они пережили немало испытаний и изменились не только внутренне, но и внешне.
Антония Гентри и Дизель Ла Торрака / Фото Netflix
Остин, который еще совсем недавно был милым мальчиком в очках, сегодня уже на голову выше Джинни. Сейчас продолжаются съемки четвертого сезона – поэтому давайте посмотрим, что готовят для нас кинематографисты и какие новые испытания предстанут перед Остином после драматического финала третьего сезона.
Что известно о сериале "Джинни и Джорджия"?
- "Джинни и Джорджия" – это популярная драматическая комедия от Netflix.
- Ранее считали, что этот сериал является в основном подростковым. Зрители отмечали, что включали его для легкого просмотра.
- Однако третий сезон сериала получился драматическим и глубоким.
- Премьера первого сезона состоялась 24 февраля 2021 года.
- Сейчас на платформе Netflix можно посмотреть три сезона.
- Четвертый сейчас на стадии продакшна. Его премьера ожидается в 2025 году.