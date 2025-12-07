Сегодня 24 Канал расскажет, какие мини-сериалы вы успеете посмотреть при отключениях света. Их, кстати, также можно скачать на Netflix.

Не пропустите 4 новых сериала на Netflix, от которых невозможно оторваться

Какие сериалы посмотреть при отключениях света?

"Скучаю по тебе"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 5

: 5 Рейтинг IMDb: 6.1/10

Жених детективки Кэт Донован исчез одиннадцать лет назад и с тех пор она ничего не слышала о Джоше. Однажды, листая профили в приложении для знакомств, женщина видит его – любовь всей своей жизни. Из-за неожиданного появления Джоша Кэт вынуждена раскрыть тайны своего прошлого.

"Скучаю по тебе": смотрите онлайн трейлер сериала

"Сигнал"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 6.0/10

Ученая и астронавтка Паула провела месяцы на международной космической станции, а теперь вернулась на Землю. Однако женщине так и не удалось встретиться с семьей, ведь ее самолет будто исчез.

Муж Паулы, Свен, пытается найти ответы и вместе с дочерью Чарли не теряет надежды. Вдруг герой узнает, что жена оставила загадку, которая может привести его к ней.

Чарли понимает, что намеки любимой могут быть признаками катастрофы для всей планеты. Как оказалось, Паула сделала ужасное открытие, когда находилась на МКС.

"Сигнал": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ла-Пальма"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 6.2/10

Ужасная авария привела к гибели туристов на острове Ла-Пальма. Через несколько дней Фредрик, Дженнифер и их дети приезжают туда в отпуск и чувствуют себя счастливыми.

Однако скоро сказка может закончиться. Дело в том, что геологи-исследователи Мари и Хаукур обнаруживают, что из-за неизбежного извержения вулкана могут произойти разрушения не только на острове, но и на всех континентах. После серии землетрясений они должны убедить своего босса Альваро срочно принять меры.

"Ла-Пальма": смотрите онлайн трейлер сериала