Піджанри мок'юментарі та found footage є потужним інструментом для режисерів, які прагнуть досягти максимального ефекту присутності та з мінімальними бюджетами створити справжні фільми-сенсації. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали п'ять найкращих горорів, які стирають межу між кіно та реальним життям.

"Відьма з Блер: Курсова з того світу" (1999)

"Відьма з Блер" – це справжній тріумф незалежного кіно. Режисери Деніел Майрік та Едуардо Санчес задумали фільм, який мав виглядати як реальний документальний матеріал, знайдений після зникнення людей.

Вони зафільмували історію про трьох студентів-кінематографістів, які вирушили до лісів Меріленду, щоб зняти документалку про місцеву легенду – таку собі Відьму з Блер, яка, за повір'ями, тероризує околиці. Більше тих студентів ніхто не бачив, але їхній шлях у хащі лишився задокументованим на знайдених відеокасетах.

Ця історія стала справжнім феноменом. Головною причиною, чому цей фільм став настільки сенсаційним, була його революційна промокампанія, яка вміло використала тоді ще нову силу інтернету.

"Відьма з Блер: Курсова з того світу": дивіться онлайн трейлер фільму

Перед виходом стрічки режисери та студія Artisan Entertainment запустили вебсайт, який виглядав як справжнє кримінальне досьє. На ньому були розміщені фальшиві поліцейські звіти, "документи" про історію Відьми з Блер та профайли зниклих студентів. На кінофестивалі Sundance, де відбулася прем'єра, розповсюджували флаєри з питанням: "Ви бачили цих студентів?". Це підживило чутки, і багато глядачів були абсолютно переконані, що дивляться автентичний знайдений матеріал, а не художній фільм.

Таким чином, наприкінці 1990-х "Відьма з Блер" не лише відродила жанр горору, який тоді був на спаді, а й створила цілу субкультуру found footage і переосмислила кіномаркетинг.

"Прокляття Шелбі Оукс" (2025)

Горор "Прокляття Шелбі Оукс" став кіносенсацією ще до прем'єри завдяки своїй історії створення та інтеграції сучасних YouTube-реалій у класичну форму found footage.

Фільм, знятий кінознавцем та популярним YouTube-блогером Крісом Стакманном, розповідає про Мію, яка відчайдушно намагається знайти свою молодшу сестру Райлі. Та була учасницею YouTube-команди дослідників "Паранормальні параноїки", яка зникла безвісти під час розслідування у покинутому містечку Шелбі Оукс. Згодом інших членів команди знайшли жорстоко вбитими, але Райлі серед них не було.

Сюжет химерно переплітає "знайдені" уривки з камер Райлі, які фіксують моторошні моменти її розслідування, із традиційним наративом про пошуки, створюючи багаторівневу та напружену атмосферу.

"Прокляття Шелбі Оукс": дивіться онлайн трейлер фільму

Особливістю фільму є його метапідхід, завдяки якому міф стає реальністю. Міа швидко усвідомлює, що зникнення сестри може бути пов'язане із демоном з їхнього дитинства, який переслідував дівчат у нічних жахах. Цей елемент глибокої сімейної травми додає психологічної ваги до паранормального жаху.

Стрічка, що почалася як краудфандинговий проєкт, привернула увагу майстра горору Майка Фленаґана ("Привиди будинку на пагорбі", "Падіння дому Ашерів"), який став її продюсером, і студії Neon ("Одне ціле", "Довгоніг"). Разом Стакманн, Фленаґан і Neon створили потужне поєднанням атмосферного горору та психологічного трилера, яке ми побачимо в українських кінотеатрах вже 30 жовтня.

"Паранормальне явище" (2007)

У центрі сюжету фільму режисера Орена Пелі – молода пара, Кеті та Міка, які переїжджають до нового будинку. Коли Кеті починає підозрювати, що їх тероризує потойбічна сутність, Міка вирішує встановити відеокамеру в їхній спальні, щоб зафіксувати паранормальну активність.

Фільм перетворюється на щоденник, де камера методично фіксує нічні інциденти: дивні звуки, рухомі двері та тіні тощо. "Паранормальне явище" майстерно нарощує напругу за мінімуму спецефектів: найстрашніше відбувається несподівано і часто лише на периферії кадру.

"Паранормальне явище": дивіться онлайн трейлер фільму

Як і "Відьма з Блер", фільм став сенсацією завдяки потужному вірусному маркетингу. Спочатку студія Paramount Pictures вагалася щодо широкого релізу, але вирішальним став нетрадиційний підхід до просування. Дистрибутор запустив кампанію Demand It! в інтернеті: глядачів просили зайти на сайт і залишити запит, щоб фільм показали в їхньому місті. Цей механізм, що нагадував петицію, створив ажіотаж, змусивши аудиторію відчути себе співавторами прокатного успіху.

"Прикордонна межа" (2013)

Горор також відомий за американською прокатною назвою "Остання молитва" є одним із найвдаліших прикладів того, як класичні елементи фольк-горору можна вписати у формат found footage.

Фільм розповідає про трьох слідчих Ватикану – скептичного брата Дікона, технолога Грея Паркера та суворого отця Марка – яких відправляють у віддалену сільську місцевість Девонширу, щоб розслідувати чутки про паранормальну активність у стародавній церкві XIII століття, де, за словами місцевого священника, сталося "диво".

"Прикордонна межа": дивіться онлайн трейлер фільму

Технологічний скептицизм команди швидко стикається з реальністю, коли камера фіксує незрозумілі звуки, рухомі предмети та інші аномалії.

"Прикордонна межа" робить ставку на повільне, методичне нарощування моторошної атмосфери та глибоку міфологію. Поступово розслідування виявляє, що паранормальні явища пов'язані не лише з християнськими силами, а й з давнім, поганським культом.

"Поцілунки метеликів" (2018)

Це справжнє метакіно у жанрі found footage, яке не просто використовує формат знайдених плівок, а досліджує сам цей жанр та людську одержимість міфами. Стрічка має дворівневий сюжет. На першому рівні – знайдений матеріал з відеокасет, знятих у 2004 році студенткою Софією та її оператором.

Вони документують місцеву міську легенду про Піпінґ Тома, злого духа, якого можна викликати, якщо рівно опівночі не кліпаючи годину вдивлятися у залізничний тунель. За легендою, щоразу, коли людина кліпне, сутність наближається, поки не підійде впритул, щоб подарувати жертві свої смертельні "поцілунки метеликів".

"Поцілунки метеликів": дивіться онлайн трейлер фільму

На другому рівні сюжету діє Ґевін Йорк, невдаха-відеограф, який спеціалізується на зйомці весіль і мріє про велике кіно. Знайшовши ці касети у підвалі, Ґевін вирішує, що це його золотий квиток. Він наймає професійну знімальну групу, щоб документувати своє власне розслідування автентичності плівок.

Фільм перетворюється на "документальний фільм у документальному фільмі", де жах криється не лише у потойбічному монстрі, а й у саморуйнівній одержимості Ґевіна славою. Глядача постійно тримають у напрузі, змушуючи сумніватися: чи справді привид реальний, чи це продумана містифікація студентів, яку Ґевін тепер намагається видати за чисту монету, руйнуючи при цьому власне життя?