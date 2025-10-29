Тому одразу почали вдаватися в питання, чи буде продовження цієї стрічки. У матеріалі 24 Каналу, з посиланням на інтерв'ю, головний актор серіалу Андрій Ісаєнко дав чесну відповідь.
Чи буде 4 сезон серіалу "Жіночий лікар. Нове життя"?
Актор, який зіграв головну роль у цьому серіалі, Андрій Ісаєнко, відверто зізнався, що, швидше за все, продовження не варто очікувати. За його словами, четвертий сезон не планується.
Наскільки я знаю, продовження четвертого сезону не планується. Будемо бачити, як воно буде, але наразі ні,
– каже Андрій Ісаєнко.
Він не відкидає того, що в кінотворців можуть змінитися плани, однак наразі про продовження цієї історії не йдеться.
Що відомо про серіал "Жіночий лікар"?
- Нагадаємо, Андрій Ісаєнко виконав роль Михайла Гончара у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя".
- Прем'єра відбулася у 2023 році.
- Наразі стрічка налічує три сезони.
- Цей серіал неабияк полюбився українським глядачам.
- Він не просто розповідає історії пацієнтів та лікарів, а й відображає реальність, у якій сьогодні живе кожен українець.