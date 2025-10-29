Поэтому сразу начали вдаваться в вопрос, будет ли продолжение этой ленты. В материале 24 Канала, со ссылкой на интервью, главный актер сериала Андрей Исаенко дал честный ответ.

Будет ли 4 сезон сериала "Женский доктор. Новая жизнь"?

Актер, сыгравший главную роль в этом сериале, Андрей Исаенко, откровенно признался, что, скорее всего, продолжения не стоит ожидать. По его словам, четвертый сезон не планируется.

Насколько я знаю, продолжение четвертого сезона не планируется. Будем видеть, как оно будет, но пока нет,

– говорит Андрей Исаенко.

Он не исключает того, что у кинотворцев могут измениться планы, однако пока о продолжении этой истории речь не идет.

Что известно о сериале "Женский доктор"?

Напомним, Андрей Исаенко исполнил роль Михаила Гончара в сериале "Женский доктор. Новая жизнь".

Премьера состоялась в 2023 году.

Сейчас лента насчитывает три сезона.

