Если вы фанат этого праздника, нужное настроение помогут создать фильмы ужасов. В материале 24 Канала мы собрали для вас подборку лент, которые можно посмотреть на Netflix.

Какие фильмы ужасов создадут жуткую атмосферу на Хэллоуин?

"28 дней спустя"

Фантастический фильм ужасов, который стоит посмотреть 31 октября, – "28 дней спустя". Премьера ленты состоялась в 2002 году. Сюжет разворачивается вокруг зомби-апокалипсиса.

Защитники животных случайно выпускают из секретной научной лаборатории подопытную обезьяну. Но не все так просто: она заражена страшным вирусом, провоцирующим неконтролируемую агрессию. Вирус мгновенно распространяется по всей Англии, превращая живых существ в настоящих монстров.

"28 дней спустя": смотрите онлайн трейлер фильма

"Не дыши"

Еще одна высокорейтинговая лента, которую можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix, – фильм "Не дыши". Премьера состоялась еще в 2016 году, и лента сочетает в себе жанры ужасов, криминала и триллера.

По сюжету грабители врываются в дом слепого старца, чтобы украсть крупную сумму денег. Казалось бы, ничто не может создать им трудностей, ведь владелец дома беспомощен. Но они ужасно ошибаются и попадают в настоящую ловушку.

"Не дыши": смотрите онлайн трейлер фильма

"Платформа"

Испанский фильм 2019 года с высоким рейтингом уже покорил огромное количество киноманов. История разворачивается в почти пустой комнате 48-го уровня.

Там есть большие прямоугольные отверстия в полу и потолке, а в этом помещении проводят эксперимент. На каждом уровне находятся два человека. Сколько всего уровней – неизвестно, однако все их объединяет колодец, в котором раз в день спускается платформа с едой. И чем ниже ты оказываешься, тем меньше имеешь шансов поесть.

"Платформа": смотрите онлайн трейлер фильма

Финал этой истории покажет, чем завершится эта игра на выживание.