В последние годы вышло много украинских сериалов о врачах. Они стали очень популярными среди зрителей, нашли отклик в их сердцах. Какие медицинские сериалы посмотреть, расскажет 24 Канал.
Какие украинские сериалы о врачах посмотреть?
"Женский врач. Новая жизнь"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 92
События сериала разворачиваются уже после начала полномасштабного вторжения. Акушер-гинеколог Михаил Гончар руководил родильным отделением в Северодонецке, однако его разрушили россияне.
Вместе с дочерью мужчина переезжает в Киев и начинает работать в Научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии. На новом месте работы Михаила принимают не все, поэтому зрители наблюдают за конфликтами и интригами.
"Женский врач. Новая жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала
"Врач по призванию"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 16
Врач-реаниматолог Марина Бондарь и хирург Андрей Бондарь на грани развода из-за измены мужчины. Женщина планирует поехать работать в Польшу и начать новую жизнь. Однако на следующее утро она просыпается от взрывов и решает не покидать родную больницу, чтобы помогать коллегам спасать жизни людей.
"Врач по призванию": смотрите онлайн трейлер сериала
"Материнский инстинкт"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 16
Акушерка-гинеколог Наталья Зарецкая, которую сыграла невероятная Анастасия Цимбалару, работает в перинатальном медицинском центре. Ее профессионализм, преданность своему делу и принципиальность одновременно вызывают восхищение и споры среди коллег. Впоследствии женщина получает неожиданную новость, которая изменит ее жизнь.
"Материнский инстинкт": смотрите онлайн трейлер сериала
"Я – Надежда"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 4
В сериале рассказывается о медиках харьковской экстренной помощи и их работе в первые месяцы полномасштабного вторжения. Парень просил фельдшера Надежду уехать в безопасное место, но она решает не покидать родной город. Женщину ждут тяжелые испытания, постоянный риск и встреча с врагом.
"Я – Надежда": смотрите онлайн трейлер сериала
