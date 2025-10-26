В останні роки вийшло багато українських серіалів про лікарів. Вони стали дуже популярними серед глядачів, знайшли відгук у їхніх серцях. Які медичні серіали подивитись, розповість 24 Канал.

Які українські серіали про лікарів подивитись?

"Жіночий лікар. Нове життя"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 92

Події серіалу розгортаються вже після початку повномасштабного вторгнення. Акушер-гінеколог Михайло Гончар керував пологовим відділеним у Сіверодонецьку, однак його зруйнували росіяни.

Разом з дочкою чоловік переїжджає до Києва і починає працювати у Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології. На новому місці роботи Михайла приймають не всі, тож глядачі спостерігають за конфліктами та інтригами.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Лікарка за покликанням"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 16

Лікарка-реаніматолог Марина Бондар і хірург Андрій Бондар на межі розлучення через зраду чоловіка. Жінка планує поїхати працювати до Польщі й розпочати нове життя. Однак наступного ранку вона прокидається від вибухів і вирішує не покидати рідну лікарню, щоб допомагати колегам рятувати життя людей.

"Лікарка за покликанням": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Материнський інстинкт"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 16

Акушерка-гінекологиня Наталія Зарецька, яку зіграла неймовірна Анастасія Цимбалару, працює в перинатальному медичному центрі. Її професіоналізм, відданість своїй справі та принциповість водночас викликають захоплення і суперечки серед колег. Згодом жінка отримує несподівану новину, яка змінить її життя.

"Материнський інстинкт": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Я – Надія"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 4

У серіалі розповідається про медиків харківської екстреної допомоги та їхню роботу в перші місяці повномасштабного вторгнення. Хлопець просив фельдшерку Надію поїхати в безпечне місце, але вона вирішує не залишати рідне місто. На жінку чекають важкі випробування, постійний ризик і зустріч з ворогом.

"Я – Надія": дивіться онлайн трейлер серіалу

