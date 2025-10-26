У матеріалі 24 Каналу ми зібрали для вас три легкі стрічки, які можуть стати ідеальним вибором. Обирайте фільм для своєї дитини та насолоджуйтеся переглядом разом.

Радимо Чи буде 2 сезон "Спіймати Кайдаша": що сказав головний актор культового серіалу

Які фільми подивитись з дітьми на канікулах?

"Смак свободи"

Фільм, який точно підійде для сімейного перегляду, – це комедійна мелодрама під назвою "Смак свободи". Прем'єра відбулася у 2024 році. Стрічка натхненна творчістю Ольги Франко – невістки відомого українського письменника Івана Франка.

Головні ролі у фільмі виконали Ірина Кудашова, Ірма Вітовська, Тетяна Малкова та інші актори.

"Смак свободи": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету – молода дівчина-кухар, яка втрачає роботу, бо її високі навички нікому не потрібні в придорожньому кафе. Вона тікає до Львова, щоб нарешті втілити свої мрії та стати шеф-кухарем у ресторані європейської кухні. Надихаючись книгою забутої легенди української кухні Ольги Франко, героїня починає новий етап свого життя.

Цей фільм – історія про мрії, прагнення та справжню магію на екрані.

Дивіться також Чи буде 2 сезон "Спіймати Кайдаша": що сказав головний актор культового серіалу

Якщо ви у пошуку стрічки для своїх дітей, хорошим варіантом також будуть такі фільми:

"Мавка. Лісова пісня"

"Крашанка"

Усі ці кінопроєкти абсолютно різних жанрів. Тому кожен зможе обрати щось для себе.