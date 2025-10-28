30 жовтня в кінотеатрах України відбудеться прем'єра комедії "Батьківські збори", де одну з головних ролей зіграв Андрій Ісаєнко, який полюбився глядачам за роллю в серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". Тепер грою Андрія можна буде насолодитися з великих екранів.

Напередодні прем'єри журналісти 24 Каналу поспілкувалися з актором. Ми розпитали не лише про новий фільм, а й про особисте життя, а також дізналися, чи буде 4 сезон "Жіночого лікаря". Про все це та багато іншого – далі в матеріалі.

Про фільм "Батьківські збори"

Розкажіть, будь ласка, детальніше про фільм "Батьківські збори" й свою роль у ньому.

Я вважаю, що фільм "Батьківські збори" буде чудовою комедійною стрічкою, в якій багато батьків та глядачів впізнають себе. Можливо, вони навіть навчаться уникати помилок, які робили герої нашого кіно.

"Батьківські збори": дивіться онлайн трейлер фільму

Які головні меседжі несе цей фільм?

Головний меседж, який несе цей фільм, – це те, щоб батьки не забували: їхні діти в першу чергу особистості, а не їхнє продовження, чи те, чого вони хочуть від цього світу. Ми, батьки, не маємо про це забувати, нав'язувати свої бажання і те, чого ми не досягли чи не зробили в дитинстві. Мені здається, ще один меседж – це те, щоб батьки не забували й давали вільно розвиватися дітям у тому напрямку, в якому вони хочуть.

Чим для вас цінний цей проєкт?

Цінним є те, що я був декілька разів на веселих батьківських зборах, хоча водночас фактично я не був на батьківських зборах. Також те, що я зустрівся зі своїми колегами, попрацював, знайшов для себе нових людей, з якими до того не працював. Було приємно, і залишилися чудові враження.



Андрій Ісаєнко у фільмі "Батьківські збори" / Фото пресслужби

А чи зіштовхувались ви з проблемами у шкільному віці?

У мене були дуже щасливі шкільні роки! З проблемами я там не стикався (усміхається – 24 Канал).

Чи буде 4 сезон "Жіночого лікаря"?

Ви сам батько, ваша донька знімається у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". Чи хотіли б ви, щоб донька продовжила ваш акторський шлях?

З приводу акторського шляху моєї доньки – це абсолютно не таємна позиція. Якщо вона захоче поєднати своє життя з цим, то я її цілком підтримаю. Якщо ні, теж підтримаю, адже це її життя та вибір. Але вона хоче і має бажання зніматися, тому поки що саме так.

Українському глядачеві ви запам'яталися як мужній, щирий чоловік, який мріє щиро кохати. А в яких ролях ви відчуваєте найбільший виклик – драматичних чи комедійних?

Особисто для мене важчі драматичні ролі. Комедійні ролі, здається, мені даються легше, бо мені простіше з ними справлятися і жити. А драматичні ролі потребують більшого внутрішнього ресурсу. Саме тому комедійні легші, а драматичні – важчі.



Андрій Ісаєнко з донькою / Фото з інстаграму актора

Нещодавно відбулася прем'єра "Жіночого лікаря. Нове життя". На новий сезон глядачі чекали нетерпляче, хотілося побачити продовження історії вашого героя. А чи плануєтеся 4 сезон?

Наскільки я знаю, продовження четвертого сезону не планується. Будемо бачити, як воно буде, але наразі ні.

У "Батьківських зборах" також знімається Анастасія Цимбалару. Чи сумували за роботою з нею на знімальному майданчику?

Анастасія Цимбалару – прекрасна акторка, і з нею зручно працювати. Радий був її побачити та попрацювати ще й у цьому проєкті. Хоч ми особливо і не перетиналися за сценарієм, але я завжди радію прекрасним партнерам.

Про скандальний фільм "раша гудбай"

Чимало хейту полилося на фільм "раша гудбай", де ви зіграли головну роль, однак цю стрічку досить тривалий час активно дивились, вона довго трималася у гугл-трендах. На вашу думку, у чому полягає важливість таких проєктів у часі війни?

З приводу "Раша Гудбай", мені здається, що це гарна сатира на цей клятий "русскій мір". І вона, на мою думку, непогано вийшла. Можливо, трейлер когось налякав, і люди почали хейтити проєкт. Там був неправильно змонтований трейлер, я вважаю. Не так, як нашому глядачеві потрібно було подавати. Але мені здається, що саме кіно доволі непогане. Це, ще раз підкреслюю, непогана сатира на всім нам відомий "русскій мір", тому з цього іноді теж треба сміятися та іронізувати.

Яка з ваших останніх ролей змусила вас пережити внутрішню кризу? Якщо такі були, звісно.

Я не переживаю внутрішніх криз зі своїми ролями, хіба що бувають важкі ролі, які потребують від тебе чималих зусиль. Тоді ти видихаєшся і морально, і фізично, і втрачаєш сили. У мене таке було, я максимально витратив усі сили, коли ми випускали виставку "Отелло" у театрі на Лівому березі. У мене ще було паралельно три кінопроєкти, і це було напружено і фізично, і морально.



Андрій Ісаєнко / Фото пресслужби

Чому Ісаєнко не розповідає про дружину?

Завдяки своїй харизматичності й таланту ви стали улюбленцем українських жінок, однак ваше серце зайняте. Чому не афішуєте особисте життя?

Я не скажу, що взагалі не афішую сімейне життя. Я виставляю багато фото з дружиною, з дитиною. Але всі тонкощі сімейного життя, я вважаю, мають залишатися вдома. Я не був прихильником розказувати про якісь гаразди чи негаразди нашого з Олесею та Марусею сімейного життя. Це моя особиста позиція: моє життя особисте, тому воно й особисте.

Яка найбільш божевільна річ, яку ви зробили у стосунках?

Чесно, божевільних речей я ніяких не робив в особистому житті. Хіба що на сімейні свята. До певного періоду часу в мене були або зйомки, або театри. Ця карма була ще зі школи, тому що на день народження бабусі або мами в мене обов'язково була гра КВК або спортивні змагання. Я не святкував з родиною свята, і в мене так ще зі школи тягнулося.

Чи був момент, коли робота руйнувала ваші особисті плани чи стосунки?

Стосунки не руйнували, а плани руйнували дуже часто. Планували кудись поїхати або святкувати ті ж свята, але з'являлася перспективна робота. Я розумів, що зараз треба чимось пожертвувати: трошки сімейними стосунками, для того, щоб потім поїхати в краще місце або зробити щось інше.



Андрій Ісаєнко з дружиною і донькою / Фото з інстаграму актора

У вас шалений графік, однак, напевно, інколи хочеться втекти від людей, побути з найріднішими. Чи є у вас місце в Україні, яке для вас "святе" і куди ви тікаєте від усього?

Напевно, немає конкретного місця, куди ми тікаємо від цього шаленого графіка. Коли є відпустка чи вільний час, то намагаємось подивитися якомога більше різних куточків України. Особливе для мене місце – це моя батьківщина, Запоріжжя. Але зараз, на жаль, туди родиною я поїхати не можу. Коли випадає нагода, я їжджу туди сам, бо дружина і дитина бояться їхати.

Чи часто вас впізнають на вулиці, під час відпусток? І чи не дратує вас ця впізнаваність?

У відпустках впізнають ще більше. Якось у Києві до цього люди ставляться інакше, ніж в інших містах України. Наприклад, на Березняках усі знають, що я тут живу, і зі мною просто вітаються – без прохань "можна з вами сфотографуватися". Хоча я ніколи не був противником такого. Якщо людині це приносить щиру радість, то я залюбки це зроблю. Але, наприклад, був випадок, коли поїхали у людне місце показати дитині водоспад у Яремчі, і там уже був трішки перебір, почало багато людей фотографуватися. Не те щоб це якийсь дискомфорт принесло, просто я розумів, що на це може піти багато часу, а ми ще хотіли багато чого зробити в цей день. Я фотографувався, але намагався це зробити якомога швидше.



Андрій Ісаєнко / Фото з інстаграму актора

Які фільми радить подивитись Андрій Ісаєнко?

З якими словами ви звернулися б до тих, хто критикує українське кіно?

"Критикувати легко, спробуйте самі". Треба підтримувати українське кіно! Багато є не дуже якісних стрічок, але все одно ми ще на стадії навчання, це довгий процес. Вже з'являються класні сценаристи, тому все попереду. І взагалі, мистецтво – це не об'єктивна, а суб'єктивна думка: комусь подобається, комусь ні.

І завершальне питання. Які фільми чи серіали ви б радили нашим читачам подивитися восени?

Порадив би вашим читачам подивитися: "Батьківські збори", "Ти космос", "Сірі бджоли", "Війна очима тварин".