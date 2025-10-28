30 жовтня в кінотеатрах України відбудеться прем'єра комедії "Батьківські збори", де одну з головних ролей зіграв Андрій Ісаєнко, який полюбився глядачам за роллю в серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". Тепер грою Андрія можна буде насолодитися з великих екранів.

Напередодні прем'єри журналісти 24 Каналу поспілкувалися з актором. Ми розпитали не лише про новий фільм, а й про особисте життя, а також дізналися, чи буде 4 сезон "Жіночого лікаря". Про все це та багато іншого – далі в матеріалі.

Розкажіть, будь ласка, детальніше про фільм "Батьківські збори" й свою роль у ньому.

Я вважаю, що фільм "Батьківські збори" буде чудовою комедійною стрічкою, в якій багато батьків та глядачів впізнають себе. Можливо, вони навіть навчаться уникати помилок, які робили герої нашого кіно.

Які головні меседжі несе цей фільм?

Головний меседж, який несе цей фільм, – це те, щоб батьки не забували: їхні діти в першу чергу особистості, а не їхнє продовження, чи те, чого вони хочуть від цього світу. Ми, батьки, не маємо про це забувати, нав'язувати свої бажання і те, чого ми не досягли чи не зробили в дитинстві. Мені здається, ще один меседж – це те, щоб батьки не забували й давали вільно розвиватися дітям у тому напрямку, в якому вони хочуть.

Чим для вас цінний цей проєкт?

Цінним є те, що я був декілька разів на веселих батьківських зборах, хоча водночас фактично я не був на батьківських зборах. Також те, що я зустрівся зі своїми колегами, попрацював, знайшов для себе нових людей, з якими до того не працював. Було приємно, і залишилися чудові враження.


Андрій Ісаєнко у фільмі "Батьківські збори" / Фото пресслужби

А чи зіштовхувались ви з проблемами у шкільному віці?

У мене були дуже щасливі шкільні роки! З проблемами я там не стикався (усміхається – 24 Канал).

Ви сам батько, ваша донька знімається у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". Чи хотіли б ви, щоб донька продовжила ваш акторський шлях?

З приводу акторського шляху моєї доньки – це абсолютно не таємна позиція. Якщо вона захоче поєднати своє життя з цим, то я її цілком підтримаю. Якщо ні, теж підтримаю, адже це її життя та вибір. Але вона хоче і має бажання зніматися, тому поки що саме так.

Українському глядачеві ви запам'яталися як мужній, щирий чоловік, який мріє щиро кохати. А в яких ролях ви відчуваєте найбільший виклик – драматичних чи комедійних?

Особисто для мене важчі драматичні ролі. Комедійні ролі, здається, мені даються легше, бо мені простіше з ними справлятися і жити. А драматичні ролі потребують більшого внутрішнього ресурсу. Саме тому комедійні легші, а драматичні – важчі.


Андрій Ісаєнко з донькою / Фото з інстаграму актора

Нещодавно відбулася прем'єра "Жіночого лікаря. Нове життя". На новий сезон глядачі чекали нетерпляче, хотілося побачити продовження історії вашого героя. А чи плануєтеся 4 сезон?

Наскільки я знаю, продовження четвертого сезону не планується. Будемо бачити, як воно буде, але наразі ні.

У "Батьківських зборах" також знімається Анастасія Цимбалару. Чи сумували за роботою з нею на знімальному майданчику?

Анастасія Цимбалару – прекрасна акторка, і з нею зручно працювати. Радий був її побачити та попрацювати ще й у цьому проєкті. Хоч ми особливо і не перетиналися за сценарієм, але я завжди радію прекрасним партнерам.

Чимало хейту полилося на фільм "раша гудбай", де ви зіграли головну роль, однак цю стрічку досить тривалий час активно дивились, вона довго трималася у гугл-трендах. На вашу думку, у чому полягає важливість таких проєктів у часі війни?

З приводу "Раша Гудбай", мені здається, що це гарна сатира на цей клятий "русскій мір". І вона, на мою думку, непогано вийшла. Можливо, трейлер когось налякав, і люди почали хейтити проєкт. Там був неправильно змонтований трейлер, я вважаю. Не так, як нашому глядачеві потрібно було подавати. Але мені здається, що саме кіно доволі непогане. Це, ще раз підкреслюю, непогана сатира на всім нам відомий "русскій мір", тому з цього іноді теж треба сміятися та іронізувати.

Яка з ваших останніх ролей змусила вас пережити внутрішню кризу? Якщо такі були, звісно.

Я не переживаю внутрішніх криз зі своїми ролями, хіба що бувають важкі ролі, які потребують від тебе чималих зусиль. Тоді ти видихаєшся і морально, і фізично, і втрачаєш сили. У мене таке було, я максимально витратив усі сили, коли ми випускали виставку "Отелло" у театрі на Лівому березі. У мене ще було паралельно три кінопроєкти, і це було напружено і фізично, і морально.


Андрій Ісаєнко / Фото пресслужби

Завдяки своїй харизматичності й таланту ви стали улюбленцем українських жінок, однак ваше серце зайняте. Чому не афішуєте особисте життя?

Я не скажу, що взагалі не афішую сімейне життя. Я виставляю багато фото з дружиною, з дитиною. Але всі тонкощі сімейного життя, я вважаю, мають залишатися вдома. Я не був прихильником розказувати про якісь гаразди чи негаразди нашого з Олесею та Марусею сімейного життя. Це моя особиста позиція: моє життя особисте, тому воно й особисте.

Яка найбільш божевільна річ, яку ви зробили у стосунках?

Чесно, божевільних речей я ніяких не робив в особистому житті. Хіба що на сімейні свята. До певного періоду часу в мене були або зйомки, або театри. Ця карма була ще зі школи, тому що на день народження бабусі або мами в мене обов'язково була гра КВК або спортивні змагання. Я не святкував з родиною свята, і в мене так ще зі школи тягнулося.

Чи був момент, коли робота руйнувала ваші особисті плани чи стосунки?

Стосунки не руйнували, а плани руйнували дуже часто. Планували кудись поїхати або святкувати ті ж свята, але з'являлася перспективна робота. Я розумів, що зараз треба чимось пожертвувати: трошки сімейними стосунками, для того, щоб потім поїхати в краще місце або зробити щось інше.


Андрій Ісаєнко з дружиною і донькою / Фото з інстаграму актора

У вас шалений графік, однак, напевно, інколи хочеться втекти від людей, побути з найріднішими. Чи є у вас місце в Україні, яке для вас "святе" і куди ви тікаєте від усього?

Напевно, немає конкретного місця, куди ми тікаємо від цього шаленого графіка. Коли є відпустка чи вільний час, то намагаємось подивитися якомога більше різних куточків України. Особливе для мене місце – це моя батьківщина, Запоріжжя. Але зараз, на жаль, туди родиною я поїхати не можу. Коли випадає нагода, я їжджу туди сам, бо дружина і дитина бояться їхати.

Чи часто вас впізнають на вулиці, під час відпусток? І чи не дратує вас ця впізнаваність?

У відпустках впізнають ще більше. Якось у Києві до цього люди ставляться інакше, ніж в інших містах України. Наприклад, на Березняках усі знають, що я тут живу, і зі мною просто вітаються – без прохань "можна з вами сфотографуватися". Хоча я ніколи не був противником такого. Якщо людині це приносить щиру радість, то я залюбки це зроблю. Але, наприклад, був випадок, коли поїхали у людне місце показати дитині водоспад у Яремчі, і там уже був трішки перебір, почало багато людей фотографуватися. Не те щоб це якийсь дискомфорт принесло, просто я розумів, що на це може піти багато часу, а ми ще хотіли багато чого зробити в цей день. Я фотографувався, але намагався це зробити якомога швидше.


Андрій Ісаєнко / Фото з інстаграму актора

З якими словами ви звернулися б до тих, хто критикує українське кіно?

"Критикувати легко, спробуйте самі". Треба підтримувати українське кіно! Багато є не дуже якісних стрічок, але все одно ми ще на стадії навчання, це довгий процес. Вже з'являються класні сценаристи, тому все попереду. І взагалі, мистецтво – це не об'єктивна, а суб'єктивна думка: комусь подобається, комусь ні.

І завершальне питання. Які фільми чи серіали ви б радили нашим читачам подивитися восени?

Порадив би вашим читачам подивитися: "Батьківські збори", "Ти космос", "Сірі бджоли", "Війна очима тварин".