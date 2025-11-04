Першими глядачами фільму в Україні стали пацієнти Центру UNBROKEN – захисники, які проходять реабілітацію після поранень. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про прибуток з перших днів прокату стрічки.
Дохід з перших днів прокату фільму про "Океан Ельзи" передадуть військовим
Під час показу команда фільму оголосила, що прем'єрні дні 6 та 7 листопада матимуть особливе значення: увесь дохід з сеансів за ці дні передадуть на реабілітацію українських військових, які проходять лікування у центрі.
Кошти спрямують на закупівлю витратних матеріалів для VAC-терапії – технології, що допомагає рятувати тяжкопоранених від ампутацій, прискорює загоєння ран і зменшує ризик інфекцій.
Для нас це велика честь – показувати фільм саме тут, у Львові, і саме для тих, хто найбільше цього заслуговує. Ми цей фільм фактично з вдячністю присвячуємо нашим силам оборони. Навіть той факт, що ми можемо сидіти у безпечній залі, дивитися кіно, спілкуватися – це заслуга наших героїв, які прямо зараз тримають оборону біля Куп'янська, Покровська, на півдні й півночі,
– наголосив Святослав Вакарчук.
"Океан Ельзи: Спостереження Шторму" / Фото Пресслужба
За словами продюсера фільму Максима Сердюка перші дні прокату – це момент, коли глядач може підтримати не лише фільм, а й напряму допомогти нашим захисникам.
Ми хочемо, щоб прем'єра фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" стала культурною подією, а отже – і можливістю для нас підтримати тих, завдяки кому цей проєкт передусім вдалось втілити в реальність – наших захисників і захисниць",
– додав Юрій Поворозник, директор з контенту SWEET.TV.
Побачити фільм можна буде у кінотеатрах по всій Україні з 6 листопада. Квитки на сеанси вже у продажу, а кожен квиток 6 та 7 листопада – це пряма допомога.
"Океан Ельзи: Спостереження Шторму": дивіться онлайн трейлер фільму
Що відомо про фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму"?
- Біографічний документальний фільм розповідає історію "Океану Ельзи" – головного гурту незалежної України.
- Стрічка поєднує унікальні архіви, невідомі факти та щирі спогади тих, хто творив і розвивав колектив, пісні якого стали символом свободи, любові та боротьби.
- Це відверта розповідь про музичні перемоги, шалену популярність поруч із конфліктами, розривами та історичними викликами, які переживала країна.