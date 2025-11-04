2 листопада у Львові, місті, де зародилася легенда українського року, відбувся перший показ стрічки. На подію завітали не лише творці й учасники "Океану Ельзи", а і їхні рідні, зокрема мама Святослава Вакарчука. Також у кінозалі можна було побачити співака SHUMEI голову Львівської ОВА Максима Козицького, блогерів, молодих артистів та фанатів, які виросли на піснях гурту. Серед глядачів були і журналісти 24 Каналу.

Відвідувачі мали змогу не лише подивитися фільм до всеукраїнської прем'єри, а й почути розповідь про створення стрічки від кінопродюсера Максима Сердюка, учасників "ОЕ" та директора з контенту SWEET.TV Юрія Поворозника.

Що цікаво, того ж дня допрем'єрний показ "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" також відбувся у Києві в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, де зібралися сотні глядачів та людей, які були поруч із гуртом протягом 30 років.

Як пройшов допрем'єрний показ фільму у Львові?

Так, за понад 30 років "Океан Ельзи" пройшов не один період "штормів", все одно залишаючись чи не найпопулярнішим гуртом незалежної України. Їхній шлях починався з квартирників, а тепер вони збирають концерти на найбільших стадіонах країни, як-от НСК "Олімпійський", "Арена Львів" та "Палац спорту". Про все це розповідається у фільмі.

Водночас розповідь у стрічці поєднується з особистими переживаннями й рефлексіями учасників. Глядачі можуть дізнатися, як музиканти вперше зацікавилися музикою, побачити їх у дитинстві та підлітковому віці, переглянути архівні відео з перших концертів.

Кадри з фільму "Океан Ельзи: Спостереження шторму" / Фото 24 Каналу

У нас був передпоказ, куди прийшла мама. Я вийшов і вона сказала коментар: "Славік, я цього всього не знала",

– розповідав Вакарчук, зазначивши, що й сам вперше почув деякі факти про гурт.

Тож для багатьох глядачів "Океан Ельзи" після цього фільму заграє новими фарбами. Це кіно пробуджує різні емоції: в якісь моменти викликає сміх, а в якісь – важко стримати сльози. Водночас він вселяє надію, що ми можемо все, якщо не опускатимемо руки.

Ви побачите живу й щиру історію, яка надихає не ідеальністю, а своєю правдивістю.

Крім того, стрічка нагадує, що музика – це не лише про розваги, а й про відповідальність. "Океан Ельзи" мають чітку політичну і громадську позицію. Зокрема, музиканти підтримали Помаранчеву революцію та Революцію гідності.

Це історія України, і якщо комусь не хочеться вчити її на уроках чи читати книжки, можна спостерігати через такі фільми. Через історію музики розуміти історію України, націю, свідомість. Зараз це як ніколи важливо,

– зауважила виконавиця та блогерка Меліса Садик у коментарі 24 Каналу.

Зазначимо, що 6 та 7 листопада відбудуться офіційні прем'єрні покази "Океан Ельзи: Спостереження шторму" по всій Україні. Ці дати матимуть особливе значення: увесь дохід із сеансів передадуть на реабілітацію українських військових у центрі UNBROKEN. Так фільм про музику стає ще одним способом допомогти тим, хто сьогодні захищає країну. "Океан Ельзи: Спостереження шторму" вчергове нагадує, що в Україні є дуже якісні музиканти світового рівня, які створюють музику, що стала символом свободи, любові та боротьби.