З нагоди цього редакція 24 Каналу підготувала добірку найкращих фільмів з Анджеліною Джолі. Серед них: "Джіа", "Перерване життя", "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць", "Містер і місис Сміт" та "Чаклунка".

До слова Анджеліна Джолі приїхала до Херсона

Які фільми з Анджеліною Джолі подивитись?

"Джіа" (1998)

Роль: Джіа Марія Каранджі

Це історія про життя американської топмоделі Джії Марії Каранджі. У 17 років дівчина працювала у закладі свого батька, та якось вона вирішила спробувати побудувати кар'єру моделі.

Перша фотосесія Джії виявилася доволі скандальною, адже вона позувала оголеною. Також дівчину засуджували за стосунки з фотографкою Ліндою. Каранджі померла 18 листопада 1986 року від СНІДу, їй було лише 26 років.

"Джіа": дивіться онлайн трейлер фільму

"Перерване життя" (1999)

Роль: Ліза Роу

Стрічка, знята за мотивами книги американської письменниці Сюзанни Кейсен. Режисером цієї драми став Джеймс Менголд, а головні ролі, окрім Анджеліни Джолі, зіграли Вайнона Райдер і Клеа ДюВалл.

У фільмі розповідається про 18-річну Сюзанну Кейсен, яка потрапляє до клініки після спроби самогубства. Дівчині поставили діагноз межовий розлад особистості. У закладі вона знайомиться з іншими пацієнтками, зокрема з Лізою Роу. У центрі сюжету – непроста дружба головних героїнь.

"Перерване життя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" (2001)

Роль: Лара Крофт

Це екранізація культової серії відеоігор Tomb Raider про археологиню та авантюристку Лару Крофт.

Розпочалася Сизигія – Парад планет, у Венеції зібралося таємне товариство Ілюмінатів. До його завершення треба зібрати загадковий артефакт – Трикутник світла. За пошук половинок артефакту береться Манфред Пауелл.

Ларі Крофт сниться батько і нагадує про Трикутник світла. Артефакт необідно знайти й знищити, доки до нього не доберуться Ілюмінати.

"Лара Крофт: Розкрадачка гробниць": дивіться онлайн трейлер фільму

"Містер і місис Сміт" (2005)

Роль: Джейн Сміт

Джон і Джейн Сміт втомив шлюб. Чоловіку і дружині здається, що вони дуже добре знають одне одного, однак насправді це не так. Головні герої працюють найманими вбивцями, які таємно подорожують світом і виконують небезпечні завдання. Одного разу Джон і Джейн отримують замовлення одне на одного.

"Містер і місис Сміт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чаклунка" (2014)

Роль: Малефісента

Анджеліна Джолі втілила на екрані головну антагоністку мультфільму "Спляча красуня" від Disney. Юна Малефісента жила відокремлено в зачарованому лісі, аж поки люди не принесли в її світ руйнування та хаос.

Щоб захисти підданих, Малефісенті довелося звернутися за допомогою могутніх темних сил. Вона проклинає новонароджену доньку короля, принцесу Аврору, але згодом починає сумніватися, що вчинила правильно.

"Чаклунка": дивіться онлайн трейлер фільму