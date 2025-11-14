Після його появи на сцені зал вибухнув оваціями. Оплески не вщухали майже пів хвилини, а сам актор ледь стримував радісну посмішку. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку cursedchildus, де з'явилося відео з вистави.
До глядачів Том Фелтон з'явився в традиційному для Драко Мелфоя образі. Він одягнув темний костюм, схожий на мантію, з акуратним комірцем і прямим силуетом до якого додав туфлі. Також актор одягнув світлу перуку, акуратно зачесану назад.
Про те, що Фелтон приєднається до трупи постановки стало відомо ще в червні. Спершу він мав грати у виставі до 22 березня 2026 року, та через величезний інтерес публіки актор погодився продовжити свою участь ще на сім тижнів. Тож побачити його на сцені нью-йоркського театру можна буде аж до 10 травня 2026 року, як зазначено на сайті Harry Potter on Broadway.
Про що постановка "Гаррі Поттер і проклята дитина"?
- Ця п'єса створена британським драматургом Джеком Торном за сюжетом Торна, Дж. К. Ролінґ та режисера Джона Тіффані.
- Вона переносить глядачів у майбутнє всесвіту Гаррі Поттера.
- Події в постановці розгортаються через 19 років після фіналу оригінальної історії. У центрі сюжету – вже дорослі Гаррі, Герміона, Рон і Драко, а також їхні діти, які тепер також разом вчаться в Гоґвортсі.