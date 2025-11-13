Перше місце за переглядами посів 4 сезон "Відьмака". Повний рейтинг – дивіться далі на 24 Каналі з посиланням на Netflix.

Не пропустіть 3 серіали від Netflix 2024 року, які полюбились глядачам

"Відьмак", 4 сезон

Рейтинг IMDb: 7,9

Це продовження серіалу, заснованого на циклі творів Анджея Сапковського про відьмака Ґеральда. Цей сезон виявився суперечливим у багатьох аспектах, зокрема через те, що виконавця головної ролі – Генрі Кавілла замінив Ліам Гемсворт.

"Відьмак", 4 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

"Амстердамська імперія"

Рейтинг IMDb: 6,6

Бетті дізналася про зраду свого чоловіка Джека й вигадала план, як забрати в нього те, що він любить найбільше, – імперію кофішопів "Шакал".

"Амстердамська імперія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Оперативниця"

Рейтинг IMDb: 7,1

Молода агентка під прикриттям намагається подружитися з дружиною наркоторговця. Однак, чим ближче вона до цілі, тим складнішою стає ця місія.

"Оперативниця": дивіться онлайн трейлер серіалу

Які ще серіали увійшли до рейтингу?

"Щури. Історія зі світу Відьмака";

"Убитий блискавкою", мінісеріал;

"Ніхто цього не хоче", 2 сезон;

"Гевелій", 2 сезон;

"Дивні дива", 1 сезон;

"Дихай", 2 сезон;

"Відьмак", 1 сезон.

Що ще подивитися на Netflix на вихідних?