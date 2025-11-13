Перше місце за переглядами посів 4 сезон "Відьмака". Повний рейтинг – дивіться далі на 24 Каналі з посиланням на Netflix.
Не пропустіть 3 серіали від Netflix 2024 року, які полюбились глядачам
"Відьмак", 4 сезон
Рейтинг IMDb: 7,9
Це продовження серіалу, заснованого на циклі творів Анджея Сапковського про відьмака Ґеральда. Цей сезон виявився суперечливим у багатьох аспектах, зокрема через те, що виконавця головної ролі – Генрі Кавілла замінив Ліам Гемсворт.
"Відьмак", 4 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу
"Амстердамська імперія"
Рейтинг IMDb: 6,6
Бетті дізналася про зраду свого чоловіка Джека й вигадала план, як забрати в нього те, що він любить найбільше, – імперію кофішопів "Шакал".
"Амстердамська імперія": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Оперативниця"
Рейтинг IMDb: 7,1
Молода агентка під прикриттям намагається подружитися з дружиною наркоторговця. Однак, чим ближче вона до цілі, тим складнішою стає ця місія.
"Оперативниця": дивіться онлайн трейлер серіалу
Які ще серіали увійшли до рейтингу?
- "Щури. Історія зі світу Відьмака";
- "Убитий блискавкою", мінісеріал;
- "Ніхто цього не хоче", 2 сезон;
- "Гевелій", 2 сезон;
- "Дивні дива", 1 сезон;
- "Дихай", 2 сезон;
- "Відьмак", 1 сезон.
Що ще подивитися на Netflix на вихідних?
- "Ферзевий гамбіт" – психологічний трилер про геніальну шахістку, яка мріє піднятися на вершину турніру, в якому домінують чоловіки. Водночас дівчина має дуже непросте життя – вона бореться з алкогольною та наркотичною залежностями.
- "Резиденція" – цей серіал точно сподобається любителям детективів. У центрі сюжету – ексцентрична детективка Корделія Капп, яка проводить розслідування вбивства, що сталося в Білому домі.
- "Чотири пори року" – щосезону три пари друзів вирушають у відпустку. Однак одного разу Нік оголошує про розлучення й приїжджає на відпочинок з молодою дівчину. Героям доводиться розкрити старі образи, зізнатися про кризи у стосунках і зіштовхнутись з несподіваними зізнаннями.