24 Канал розповість про українських акторів, які зіпсували свою репутацію. Вони потрапили у гучні скандали через звинувачення у насильстві та втратили любов українців.

Які українські актори зіпсували свою репутацію?

Костянтин Темляк

Улітку 2025 року навколо Костянтина Темляка розгорівся гучний скандал. Колишня дівчина актора, фотографка Анастасія Соловйова, звинуватила його у фізичному та психологічному насильстві.

Окрім того, Темляка звинуватили у розбещенні неповнолітньої. Соловйова оприлюднила відверте листування зірки фільму "БожеВільні" з 15-річною дівчиною, яке датується кінцем 2023 року.

Костянтин Темляк / Фото з інстаграму актора

Сам актор визнав, що вчиняв фізичне насильство щодо Анастасії та зловживав алкоголем і наркотиками. Також він публічно попросив вибачення у колишньої дівчини.

Згодом стало відомо, що поліція розслідує справу Темляка за статтею про домашнє насильство. Після скандалу актор зник із соціальних мереж і перестав зніматися у фільмах. Відомо, що у 2024 році він став на захист України – Костянтин долучився до батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї ОШБр

Костянтин Войтенко

У 2023 році колишня дружина Костянтина Войтенка, Валентина Марініна, звинуватила його у домашньому насильстві. Вони перебували у шлюбі з 2015 до 2022 року й виховують доньку Емілію.

Мій колишній чоловік – перверзний нарцис і насильник. Так знаю його я, колишня дружина та мама нашої спільної дитини. Він публічна людина, тато, який час від часу радіє своїй доньці. Він – колишній, який обирав і обирає зі мною насильницькі форми спілкування: газлайтинг, погрози, фінансове, психологічне та фізичне насильство,

– ділилась Марініна в інстаграмі.

Сам актор спростував заяву колишньої дружини та наголосив, що засуджує будь-який прояв насильства. Костянтин стверджував, що Валентина намагається зруйнувати його кар'єру.

Костянтин Войтенко з колишньою дружиною та донькою / Фото з інстаграму Валентини Марініної

У червні 2024 року Войтенко повідомив, що вдруге одружився. Новою обраницею актора стала дизайнерка Наталія Камінська. Зазначимо, що вона взяла прізвище чоловіка.

Скандал негативно відбився на акторській кар'єрі Костянтина, адже його рідко можна побачити на екрані. Актор продовжив зніматися у серіалі "Будиночок на щастя", також вийшов серіал "Закохай мене, якщо зможеш" за його участю.