24 Канал расскажет об украинских актерах, которые испортили свою репутацию. Они попали в громкие скандалы из-за обвинений в насилии и потеряли любовь украинцев.

Какие украинские актеры испортили свою репутацию?

Константин Темляк

Летом 2025 года вокруг Константина Темляка разгорелся громкий скандал. Бывшая девушка актера, фотограф Анастасия Соловьева, обвинила его в физическом и психологическом насилии.

Кроме того, Темляка обвинили в развращении несовершеннолетней. Соловьева обнародовала откровенную переписку звезды фильма "БожеВільні" с 15-летней девушкой, которая датируется концом 2023 года.

Константин Темляк / Фото из инстаграма актера

Сам актер признал, что совершал физическое насилие в отношении Анастасии и злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Также он публично попросил прощения у бывшей девушки.

Впоследствии стало известно, что полиция расследует дело Темляка по статье о домашнем насилии. После скандала актер исчез из социальных сетей и перестал сниматься в фильмах. Известно, что в 2024 году он стал на защиту Украины – Константин присоединился к батальону ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр

Константин Войтенко

В 2023 году бывшая жена Константина Войтенко, Валентина Маринина, обвинила его в домашнем насилии. Они состояли в браке с 2015 до 2022 года и воспитывают дочь Эмилию.

Мой бывший муж – перверзный нарцисс и насильник. Так знаю его я, бывшая жена и мама нашего общего ребенка. Он публичный человек, папа, который время от времени радуется своей дочери. Он – бывший, который выбирал и выбирает со мной насильственные формы общения: газлайтинг, угрозы, финансовое, психологическое и физическое насилие,

– делилась Маринина в инстаграме.

Сам актер опроверг заявление бывшей жены и отметил, что осуждает любое проявление насилия. Константин утверждал, что Валентина пытается разрушить его карьеру.

Константин Войтенко с бывшей женой и дочерью / Фото из инстаграма Валентины Марининой

В июне 2024 года Войтенко сообщил, что во второй раз женился. Новой избранницей актера стала дизайнер Наталья Каминская. Отметим, что она взяла фамилию мужа.

Скандал негативно отразился на актерской карьере Константина, ведь его редко можно увидеть на экране. Актер продолжил сниматься в сериале "Домик на счастье", также вышел сериал "Влюби меня, если сможешь" с его участием.