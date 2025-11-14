После его появления на сцене зал взорвался овациями. Аплодисменты не утихали почти пол минуты, а сам актер едва сдерживал радостную улыбку. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу cursedchildus, где появилось видео со спектакля.
К зрителям Том Фелтон появился в традиционном для Драко Мелфоя образе. Он надел темный костюм, похожий на мантию, с аккуратным воротничком и прямым силуэтом к которому добавил туфли. Также актер надел светлый парик, аккуратно зачесанный назад.
О том, что Фелтон присоединится к труппе постановки стало известно еще в июне. Сначала он должен был играть в спектакле до 22 марта 2026 года, но из-за огромного интереса публики актер согласился продлить свое участие еще на семь недель. Поэтому увидеть его на сцене нью-йоркского театра можно будет до 10 мая 2026 года, как указано на сайте Harry Potter on Broadway.
О чем постановка "Гарри Поттер и Проклятое дитя"?
- Эта пьеса создана британским драматургом Джеком Торном по сюжету Торна, Дж. К. Роулинг и режиссера Джона Тиффани.
- Она переносит зрителей в будущее вселенной Гарри Поттера.
- События в постановке разворачиваются через 19 лет после финала оригинальной истории. В центре сюжета – уже взрослые Гарри, Гермиона, Рон и Драко, а также их дети, которые теперь также вместе учатся в Хогвартсе.