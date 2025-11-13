Но хорошо известные нам герои до сих пор выглядят свежо, собирают новые поколения поклонников и напоминают, что хорошая анимация – вне времени. Поэтому в подборке 24 Канала предлагаем посмотреть на мультики, которые вышли в свет аж 20 лет назад.

Каким популярным мультфильмам уже 20 лет?

"Мадагаскар"

Рейтинг IMDb: 6,9

Четыре любимца из нью-йоркского зоопарка – лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелман и бегемотиха Глория – привыкли к комфорту, человеческому вниманию и ежедневным обедам. Но однажды Марти, охвачен жаждой приключений, убегает, чтобы увидеть настоящую дикую природу. Его друзья бросаются на поиски и случайно оказываются... на острове Мадагаскар. Там их ждут лемуры, джунгли и полное отсутствие цивилизации.

"Мадагаскар" / Кадр из мультика

"Труп невесты"

Рейтинг IMDb: 7,4

Темная сказка Тима Бертона о жизни, смерти и любви. Скромный юноша Виктор готовится к свадьбе, но из-за собственной неуклюжести случайно "делает предложение"... трупу невесты, которая просыпается в мире мертвых и считает себя его женой. Теперь Виктор разрывается между двумя мирами – живых и мертвых – и двумя невестами.

"Труп невесты" / Кадр из мультика

"Том и Джерри: Форсаж"

Рейтинг IMDb: 6,7

Это безумные приключенческие гонки с участием самой известной пары соперников – кота Тома и мышонка Джерри. После очередной катастрофы в доме они попадают на телешоу "Вокруг света на колесах", где главный приз – роскошный особняк. Каждый строит собственную суперкарету, а гонки охватывают разные континенты и океаны. Постоянные трюки, комические ситуации, козни и примирения – все в духе классического "Тома и Джерри".

"Том и Джерри: Форсаж" / Кадр из мультика

"Барби: Страна фей"

Рейтинг IMDb: 6,1

Главная героиня – Элина, добрая фея без крыльев, которая живет среди волшебных цветов. Когда злая колдунья отравляет Страну фей и лишает ее жителей способности летать, именно Элина отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти мир.

Этот мультфильм положил начало целой волшебной саге, ставшей культовой для поколения девушек 2000-х.

"Барби: Страна фей" / Кадр из мультика

И это еще далеко не конец списка тех мультфильмов, которые имеют по 20 лет. Стоит вспомнить и другие истории, которые точно были частью детства поколения 2000-х годов:

"Правдивая история красной шляпки";

"Уоллес и Громет: Проклятие кролика-оборотня";

"Цыпленок Цыпа";

"Рождественская шалость пингвинов: Операция "С Новым годом"";

"Храбрец – пернатый спецотряд";

"Винни и Слонотоп";

"Тарзан 2";

"Лило и Стич 2: Большая проблема Стича" и другие.

