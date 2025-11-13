Та добре відомі нам герої досі виглядають свіжо, збирають нові покоління шанувальників і нагадують, що добра анімація – поза часом. Тому у добірці 24 Каналу пропонуємо подивитись на мультики, які вийшли у світ аж 20 років тому.

Яким популярним мультфільмам уже 20 років?

"Мадагаскар"

Рейтинг IMDb: 6,9

Чотири улюбленці з нью-йоркського зоопарку – лев Алекс, зебра Марті, жираф Мелман і бегемотиха Ґлорія – звикли до комфорту, людської уваги та щоденних обідів. Але одного дня Марті, охоплений жагою пригод, тікає, щоб побачити справжню дику природу. Його друзі кидаються на пошуки й випадково опиняються… на острові Мадагаскар. Там на них чекають лемури, джунглі й повна відсутність цивілізації.

"Мадагаскар" / Кадр із мультика

"Труп нареченої"

Рейтинг IMDb: 7,4

Темна казка Тіма Бертона про життя, смерть і кохання. Скромний юнак Віктор готується до весілля, але через власну незграбність випадково "освідчується"... трупу нареченої, яка прокидається у світі мертвих і вважає себе його дружиною. Тепер Віктор розривається між двома світами – живих і мертвих – і двома нареченими.

"Труп нареченої" / Кадр із мультика

"Том і Джеррі: Форсаж"

Рейтинг IMDb: 6,7

Це шалені пригодницькі перегони за участю найвідомішої пари суперників – кота Тома і мишеняти Джеррі. Після чергової катастрофи в домі вони потрапляють на телешоу "Навколо світу на колесах", де головний приз – розкішний особняк. Кожен будує власну суперкарету, а перегони охоплюють різні континенти й океани. Постійні трюки, комічні ситуації, підступи й примирення – усе в дусі класичного "Тома і Джеррі".

"Том і Джеррі: Форсаж" / Кадр із мультика

"Барбі: Країна фей"

Рейтинг IMDb: 6,1

Головна героїня – Еліна, добра фея без крил, яка живе серед чарівних квітів. Коли зла чаклунка отруює Країну фей і позбавляє її мешканців здатності літати, саме Еліна вирушає у небезпечну подорож, щоб врятувати світ.

Цей мультфільм започаткував цілу чарівну сагу, що стала культовою для покоління дівчат 2000-х.

"Барбі: Країна фей" / Кадр із мультика

І це ще далеко не кінець списку тих мультфільмів, які мають по 20 років. Варто пригадати й інші історії, які точно були частиною дитинства покоління 2000-х років:

"Правдива історія червоного капелюшка";

"Воллес і Громет: Прокляття кролика-перевертня";

"Курча Ципа";

"Різдвяна витівка пінгвінів: Операція "З Новим роком"";

"Хоробрик – пернатий спецзагін";

"Вінні та Слонотоп";

"Тарзан 2";

"Ліло і Стіч 2: Велика проблема Стіча" та інші.

