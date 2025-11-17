На момент смерті їй було 84 роки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання The New York Times.

Померла Елізабет Франц: що відомо?

Згідно з інформацією в мережі, Елізабет Франц померла ще 4 листопада. Причиною смерті стала її боротьба з раком.

Як відомо, акторка хворіла на онкологію уже кілька років. Чоловік акторки розповідав, що вона могла померти через сильну реакцію на ліки, які використовувала для лікування важкої недуги.

За словами рідних, Елізабет Франц пішла з життя у своєму будинку в місті Вудбері.

Що відомо про Елізабет Франц?