На момент смерти ей было 84 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The New York Times.

Умерла Элизабет Франц: что известно?

Согласно информации в сети, Элизабет Франц умерла еще 4 ноября. Причиной смерти стала ее борьба с раком.

Как известно, актриса болела онкологией уже несколько лет. Муж актрисы рассказывал, что она могла умереть из-за сильной реакции на лекарства, которые использовала для лечения тяжелого недуга.

По словам родных, Элизабет Франц ушла из жизни в своем доме в городе Вудбери.

Что известно об Элизабет Франц?