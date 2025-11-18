С этим легко может помочь просмотр фильма "Моди", который заставляет не опускать руки. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете и других подробностях ленты.

Почему стоит смотреть фильм "Моди"?

"Моди" – это высокорейтинговый канадский фильм, премьера которого состоялась в 2016 году. На сегодня он собрал большое количество действительно положительных отзывов от киноманов.

Это история, сочетающая в себе жанры драмы, биографии и мелодрамы, и частично снята на основе реальных событий.

Действие фильма происходит в Канаде в первой половине XX века. В центре сюжета – двое совершенно разных людей, которых удивительным образом сводит судьба. Один из них – Эверетт Льюис, рыбак и человек закрытый, некоммуникабельный, со своим скупым и специфическим характером. Другая – Мод, женщина, которая с юных лет страдает ревматоидным артритом, из-за чего имеет покалеченные руки.

"Моди": смотрите онлайн трейлер фильма

Она приходит к Эверетту работать домработницей. Со временем мужчина начинает обращать внимание не только на ее болезнь, но и на ее необычайную доброту, искренность и невероятный художественный талант. Постепенно между ними зарождается близость, и двое совершенно разных людей становятся важнейшими друг для друга.

Возможно, любовь действительно способна лечить раны, которые не под силу медицине.

Главные роли в фильме исполнили Салли Хокинс, Итан Хоук, Захари Беннетт, Габриэль Роз, Лоуренс Берри и другие.

