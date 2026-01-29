Головний актор Павло Текучев зізнався, що думає про ці порівняння. У матеріалі дізнаєтеся, що актор сказав в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Що каже Павло Текучев про порівняння "Зворотного напрямку" з "Капітаншою"?

Павло Текучев, головний актор серіалу, розповів, що ці порівняння стали для нього несподіванкою та шоком, адже про схожість із "Капітаншою" почали писати вже після виходу перших двох серій. Спочатку він навіть не звертав на це уваги, вважаючи, що люди просто порівнюють, але згодом з'ясувалося, що новий серіал фактично повністю перезнятий із попереднього.

Це стало для мене величезним відкриттям і, більше того, шоком, адже про цю "Капітаншу" почали писати вже після виходу перших двох серій. Спочатку я навіть не звертав на це уваги – думав, що люди просто порівнюють. А потім з'ясувалося, що цей серіал фактично повністю перезнятий,

– зауважив актор.

Для актора це була неприємна новина, адже ніхто не попереджав про таку ситуацію. Він також зазначив, що раніше не бачив і не чув про серіал "Капітанша", бо загалом небагато дивився проєктів цього формату. Хоча, за його словами, юридично ніхто не був зобов'язаний повідомляти про це, і, на думку Текучева, цю інформацію мав би прокомунікувати режисер серіалу, проте цього не сталося.

Про що сюжет серіалу "Зворотний напрямок"?

"Зворотний напрямок" – це серіал про Дарину, яка в дитинстві залишилася сиротою та потрапила під опіку жорстокої тітки. На її життєвому шляху було чимало випробувань. Вона вступає у вимушений шлюб із Романом, якого ненавидить. Він – власник транспортної компанії, який зневірився в коханні та піддався почуттям однієї ночі, що назавжди змінили його життя.

Вони ненавидять одне одного, але іноді від ненависті до кохання буває всього лише один крок – саме так сталося і в цьому випадку.