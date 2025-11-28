Здебільшого він отримав схвальні відгуки, однак була і критика. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, з яким російським серіалом люди порівнювали цю стрічку.

З яким серіалом порівнюють "Зворотний напрямок"?

Хоча в мережі можна було прочитати шалену кількість слів підтримки, захоплення та коментарів від українських глядачів і "Зворотний напрямок" став одним із найуспішніших серіалів осені, варто зазначити, що були й критики. Вони порівнювали цей серіал зі старим російськомовним серіалом 2017 року під назвою "Капітанша".

За словами багатьох українців, у цих серіалах дуже схожі сюжети. Тому дехто з критиків вирішив не переглядати стрічку, адже вже знав, яким буде фінал цієї історії.

Водночас, враховуючи величезну кількість російських акторів, які брали участь у серіалі "Капітанша", краще було б надати перевагу перегляду "Зворотного напрямку", у якому повністю український акторський склад, неймовірна українська мова головних і другорядних персонажів та загалом сильна історія, яка припала до душі багатьом.

Чим схожі й відрізняються "Капітанша" та "Зворотний напрямок"?

У серіалах "Капітанша" та "Зворотний напрямок" справді схожі сюжетні лінії. Адже і там, і там головні героїні в одну мить позбуваються безтурботного дитинства. Опіку над ними оформляють найближчі родичі з села. Головним героїням доводиться важко працювати все своє життя, а згодом виходити заміж за людину, яку вони ненавидять. Та зрештою від ненависті до кохання може бути лише один крок.

Однак серіал "Капітанша" має два сезони, тоді як "Зворотний напрямок" – значно меншу кількість епізодів.

Майже весь акторський склад "Капітанші" – це російські актори. Серед них Анна Михайловська, Олександр Ратников, Анна Шепелева, Леонід Громов, Маргарита Шубіна, Борис Хвошнянський та інші. Чи не єдиним українським актором у цій команді був Микола Боклан.

Крім того, серіал "Капітанша" знято російською мовою, як і багато інших проєктів того часу. Тож, якщо ви в пошуку цікавого серіалу, варто все-таки обирати стрічки, створені українською мовою – з нашими топовими акторами та українською командою.

Перегляд фільмів та серіалів мовою ворога з акторами, які підтримують путінський режим, є морально низьким та неприпустимим. До речі, нещодавно ми зібрали список російських акторів-зрадників, фільми з якими досі не заборонили в Україні.

Нині "Зворотний напрямок" можна подивитися у вільному доступі на YouTube. Ви можете поринути в цю цікаву та захопливу історію, яка вже полюбилася багатьом і, цілком ймовірно, зможе захопити й вас.