Якщо ви не знаєте, яку стрічку обрати для перегляду, хорошим варіантом може стати популярний український серіал 2024 року під назвою "Код кохання". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про його сюжет.
Про що серіал "Код кохання"?
Сюжет розгортається навколо талановитої слідчої, на ім'я Вероніка Левченко. Вона дуже принципова й ніколи не здається та не відступає, навіть коли, здавалося б, не має жодних шансів виграти справу.
У неї була нетривала пауза в роботі, і в один момент вона натрапляє на колишнього однокурсника Євгена – спеціаліста з кібербезпеки. Його компанія зазнала потужної хакерської атаки, однак керівництво не збирається залучати поліцію. Тож Вероніка вирішує взяти це розслідування на себе.
"Код кохання": дивіться онлайн анонс серіалу
Вона підключає всі можливі методи та поліцейські ресурси й виходить на слід хакера, IP-адреса якого приводить її до обдарованого кіберзлочинця Андрія Мірошника.
Та не все так просто. Зовсім скоро вона буде змушена працювати разом із ним, аби врятувати власного брата. До того ж між ними зароджується почуття. Та цьому коханню доведеться вистояти перед великою кількістю випробувань.
Які ще українські серіали можна подивитись ввечері?
В Україні стає дедалі більше серіалів, які можна подивитись ввечері. Це кіноісторії з абсолютно різними сюжетними лініями, але вони однаково зможуть вас захопити. Серед таких серіалів:
- "Реванш"
- "Впізнай мене"
- "Кохання та полум'я"
- "Ключі від правди"
- "Парочка слідчих"
- "Шпиталь"
- "Прикордонники"
Обирайте стрічку собі для перегляду та дозвольте собі поринути у цікаву серіальну історію вже сьогодні.